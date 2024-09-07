مصرفيان: تحويل رصيد من بطاقة الائتمان أفضل من الـ «توب أب»

قال خبيران مصرفيان، إن الاستفادة من تحويل مبلغ من رصيد بطاقة الائتمان إلى الحساب المصرفي وتقسيطه أو الدفع من خلال البطاقة مع الاستفادة من عروض التقسيط؛ أفضل من اللجوء إلى أخذ مبلغ إضافي على القرض القديم المعروف مصرفياً باسم «توب أب»، لاسيما بالنسبة للمبالغ الصغيرة، لافتين إلى أن ذلك يجنّبه دفع الرسوم والفوائد من جديد.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أنه في حال إجراء «توب أب» تُعيد البنوك احتساب ما يستحقه المتعامل كاملاً وفق راتبه مع احتساب أي التزامات عليه للبنوك الأخرى، حيث تنجز معاملة جديدة كلياً تغطي المتبقي من الرصيد القديم وتعطي الفرق الجديد للمتعامل، مشيرين إلى أنه على المتعامل تحمّل الرسوم الجديدة والفوائد، كون البنك لا يحتسب ما تم دفعه للقرض السابق.

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إنه في حال طلب «توب أب» تمنح البنوك المتعامل مبلغاً يغطي القرض القديم كاملاً، وتعطيه الفرق بين الأخير وبين الحد الأقصى المسموح به وهو 20 ضعف الراتب وفق نظام المصرف المركزي.

وأضاف أن جميع المبالغ التي دفعها المتعامل كفوائد ورسوم للقرض القديم لا تحتسب، حيث يتعين عليه تحمّل الرسوم الجديدة والتأمين الجديد أيضاً، بجانب أرباح أو فوائد وفق النسبة السائدة عند إجراء الـ«توب أب».

وأوضح نصر: «أحياناً يحتاج المتعامل مبلغاً صغيراً أو يكون الفرق المتاح له من الـ(توب أب) ليس كبيراً، فعندها يتحمل المتعامل عبئاً جديداً من الأرباح والرسوم وغيره، لذا يفضل في هذه الحالة أخذ بطاقة ائتمان وتحويل جزء منها (كاش) إلى الحساب إذا كان بحاجة إلى (كاش) ثم التقسيط لمدة بين ثلاثة أشهر و12 شهراً، والاستفادة من الرسوم المخفضة لهذه المعاملة، فضلاً عن أن نسب الأرباح تكون قليلة».

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «البنوك لا تفصل الـ(توب أب) عن القرض القديم، بل تعيد احتساب ما يستحقه المتعامل كاملاً وفق راتبه مع احتساب أي التزامات عليه للبنوك الأخرى، حيث تنجز معاملة جديدة كلياً تغطي المتبقي من الرصيد القديم وتعطي الفرق الجديد للمتعامل»، مضيفة: «هنا يجب على من يتقدم بطلب (توب أب) أن يفهم جيداً أن جميع الرسوم والفوائد التي دفعها للقرض السابق لا يتم احتسابها، ويتعين عليه الدفع من البداية كأنه قرض جديد كلياً، وكذلك في ما يخص الرسوم سواء إدارية أو تأمين».

وتابعت العلي: «يفضل عدم إجراء (توب أب) خصوصاً للمبالغ الصغيرة، حيث يمكن اللجوء إلى تحويل الـ(كاش) من بطاقات الائتمان أو الدفع من خلالها مباشرة، لاسيما وأن الجهات كافة باتت تقبل الدفع الإلكتروني بعيداً عن الـ(كاش) وذلك تجنباً للفوائد والرسوم المتجددة مع كل تجديد للقرض».

ولفتت إلى أن «الرسوم والفوائد المفروضة على تحويل الـ(كاش) من البطاقة أو تقسيط المدفوع بها، سواء رسوم مدرسية أو غيرها، تكون بسيطة مقارنة بتلك التي يتحملها المتعامل عند إجراء (توب أب)».

• في طلبات «توب أب» تمنح البنوك المتعامل مبلغاً يغطي القرض القديم، وتعطيه الفرق ضمن الحد الأقصى المسموح به.