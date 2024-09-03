رفع تصنيف «أبوظبي الإسلامي» في مؤشر الحوكمة إلى «AA»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن نجاحه في رفع درجة تصنيفه على «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» (MSCI ESG) من درجة (A) إلى (AA).

وأفاد المصرف، بأنه مع هذا التقييم، يرتفع تصنيف المصرف على المؤشر إلى فئة «الريادة»، ليصبح المصرف الوحيد في المنطقة ضمن هذه الفئة لعام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري: «يسعدنا الحصول على هذه الترقية إلى تصنيف (AA) من (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال)، ما يجعلنا في مصاف المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».