«المركزي» يلغي ترخيص شركة صرافة

ألغى المصرف المركزي ترخيص شركة «موتوت» للصرافة العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت، والأنشطة المالية، وتعديلاته.

وقال «المركزي» في بيان، أمس: «تأتي العقوبة الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف وكشف عن إخفاق (موتوت) في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع، وحقوق المساهمين، وفق المعايير والأنظمة المعمول بها». ويعمل «المركزي» من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام شركات الصرافة، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من المصرف.