«المركزي»: 243 جهاز صراف آلي تدخل الخدمة في 15 شهراً

ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة إلى 4469 جهازاً مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصاءات أن القطاع المصرفي في الدولة، شهد دخول 243 جهاز صراف آلي جديداً خلال 15 شهراً في الفترة من نهاية عام 2022 إلى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتعكس الزيادة في أجهزة الصراف الآلي في الدولة، التطورات التكنولوجية والهيكلية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدولة، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية.

في سياق متصل، ارتفع عدد البنوك المؤسسة محلياً، باستثناء البنوك الاستثمارية، بمقدار بنك واحد، ليصل إجمالي البنوك إلى 23 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 22 بنكاً في نهاية العام الماضي، بينما وصل عدد الفروع إلى 484 فرعاً في نهاية مارس 2024.

وبحسب إحصاءات «المركزي» بقي عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ثابتاً عند 46 وحدة، كما بقيت مكاتب النقد ثابتة أيضاً عند 21 مكتباً في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

واستمر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة بالحفاظ على استقراره عند ستة بنوك في نهاية الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابتة عند ستة أفرع.

وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، فيما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي: بنوك الأعمال، والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل، والصرافة، بلغ 11 و72 و17 و77 مؤسسة على التوالي، مع نهاية الربع الأول 2024.