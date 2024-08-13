«دبي للسلع» يستقطب 1023 شركة جديدة خلال النصف الأول

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن نتائج أدائه الرئيسة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث استقطب 1023 شركة جديدة ليصل إجمالي الشركات المسجلة في منطقته الحرّة إلى نحو 25 ألف شركة، في حين ارتفعت مساهمة المركز ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لإمارة دبي إلى 15%، مقارنةً بـ11% خلال العام الماضي، فضلاً عن مساهمته بنحو 7% ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأكد المركز، في بيان، أنه يواصل تركيزه خلال النصف الثاني من العام الجاري على تعزيز مشروعاته العقارية الكبرى في منطقتي «أبتاون دبي» وأبراج بحيرات جميرا، إضافة إلى التوسع الاستراتيجي لشبكته من منظومات الأعمال المتخصصة في قطاعات حيوية ذات قيمة عالية مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الـ«ويب» (ويب 3).

وشهدت المنطقة الحرّة التابعة للمركز، نمواً ملحوظاً جاء مدعوماً بالأداء القوي المُحقق في قطاعات رئيسة عدة، لاسيما قطاع التكنولوجيا، حيث استقطب المركز 226 شركة جديدة، من بينها 14 شركة متخصصة في الألعاب وتسع شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما انضم إلى مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 64 شركة جديدة، منها سبع شركات متخصصة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، ما أدى إلى زيادة نسبة الشركات المُسجّلة بأكثر من 11% منذ بداية العام وحتى الآن.

وفي الوقت ذاته، انضمت 159 شركة ناشطة في قطاع الطاقة إلى المركز خلال النصف الأول من عام 2024، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشطة في منظومة أعمال الطاقة إلى أكثر من 3260 شركة، وهو العدد الأكبر ضمن قطاع واحد في مركز دبي للسلع المتعددة.

كذلك شهد المركز انضمام 140 شركة جديدة من القطاع المالي، مسجلاً زيادة قدرها 8.5% منذ بداية العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «الأداء المذهل الذي حققه المركز في النصف الأول من عام 2024، والذي يسهم حالياً بنسبة 15% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى دبي، يُبرهن على استمرار النمو القوي للاستثمارات في منطقتنا، فضلاً عن الجاذبية المستمرة لدبي كمركز رئيس على الخارطة التجارية الدولية».

وأضاف: «مع اقتراب مركز دبي للسلع المتعددة من الوصول إلى 25 ألف شركة مُسجّلة في منطقته الحرّة، سنواصل بدورنا المضي قدماً نحو تسريع وتيرة نموّنا من خلال تقديم خدمات متكاملة ومخصصة وتوفير مساحات تجارية تلبي الاحتياجات الفعلية لقطاع الأعمال والشركات، ما يوفر بالنهاية بيئة متكاملةً تتيح للشركات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم مباشرة أنشطتها التجارية وممارسة أعمالها بكل ثقة ويُسر».

مركز الذكاء الاصطناعي

يستعد مركز دبي للسلع المتعددة لإطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد قريباً، حيث من المتوقع أن يكون المركز الجديد، ومقره برج «أبتاون»، منصة الابتكار الرائدة التالية لتعزيز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول مبتكرة ومفيدة في الحياة اليومية.

وسيكون هذا المركز بجوار منظومات الأعمال الأخرى التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مثل الجيل الثالث من شبكة الـ«ويب»، ومركز «كريبتو»، ومركز الألعاب، ما يوفر بيئة متكاملة للشركات الأعضاء بجانب تمكينهم من بحث فرص التواصل والتعاون في ما بينهم.

• 25 ألف شركة مُسجّلة في المنطقة الحرة للمركز.