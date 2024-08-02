"طرق دبي" تحصل على 4 شهادات اعتراف من منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على 4 شهادات اعتراف من منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) بناء على تقييم الاتحاد العالمي لممارسات الهيئة في تخطيط وتنظيم النقل، والاستثمار، والابتكار واستشراف المستقبل، والتحول الرقمي، من خلال خبراء دوليين قاموا بتقييم مستوى نضج تلك الممارسات، وتؤكد هذ النتائج على تميز وتكامل منهجية تخطيط النقل التي تطبقها الهيئة، واستخدامها لأدوات عالمية المستوى لتطوير خطط مشاريع الطرق والنقل، بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات النمو العمراني والاقتصادي في إمارة دبي.

وأوضحت فاطمة المندوس مدير إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، أن عمليات التقييم تمت من قبل خبراء مختصين في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) وذلك من خلال حصر (55) ممارسة ريادية خضعت للدراسة والتقييم وتم تحديد (4) ممارسات انفردت بها الهيئة وفق معايير معتمدة من الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للمشاريع والمبادرات التخصصية، مؤكدة على أن على هذه الممارسات تدعم مؤشرات التنافسية والاستدامة ورؤية الهيئة للريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

تخطيط وتنظيم قطاع النقل



وحصلت الهيئة على شهادة التميز في تخطيط وتنظيم قطاع النقل بناء على ريادة الهيئة في تطبيق الممارسات واستخدام الأدوات الحديثة والمتميزة في تخطيط النقل على المستوى العالمي، حيث تقوم الهيئة بتطوير الخطط الاستراتيجية للنقل بناء على منهجية متكاملة تتضمن جمع وتحليل المعلومات وتطوير وتقييم السيناريوهات والاستفادة من أدوات وبرامج التحليل الحديثة حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وذلك بهدف الوصول الى الخطط والحلول المتكاملة وتحديد مشاريع الطرق والنقل الجماعي وسياسات النقل المطلوبة لخدمة متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية في الامارة حسب خطة دبي الحضرية 2040.

كما تعمل الهيئة على دراسة المشاريع وتحديد أولوياتها بناء على منهجيات ومعايير واضحة بما في ذلك الاستفادة من نتائج "نموذج تخطيط النقل لإمارة دبي" وهو نموذج حديث يتضمن كافة قواعد المعلومات ذات العلاقة ويُسْتَخدَم للتنبؤ بأحجام المرور المستقبلية على الطرق واعداد الركاب على خطوط النقل الجماعي كما يُسْتَخْدَم لدراسة مشاريع الطرق والنقل وتقييم الحلول والسياسات المختلفة.

الاستثمار



واستحقت ممارسة (الاستثمار) شهادة الريادة العالمية عن الجهود المتميزة التي بذلتها الهيئة في تنفيذ فرص استثمارية تهدف إلى زيادة الإيرادات التجارية، وتعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها التكنولوجيا، والتشغيل، والممارسات التجارية المستدامة.

التحول الرقمي



وعن ممارسة التحول الرقمي نالت الهيئة على شهادة الاعتراف عن (الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2030) والتي تتضمن 24 مبادرة رقمية مبتكرة تغطي 7 مجالات تشمل التوأمة الرقمية، والميتافيرس، والروبوتات، والنظم المتكاملة، والحلول المؤسسية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات وانترنت الأشياء، وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتطوير لتحقيق الغاية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم.

الابتكار

وعن ممارسة الابتكار حصلت الهيئة على شهادة الاعتراف عن تقييم مؤشر الابتكار داخل إدارات الهيئة ودمج ثقافة الابتكار في جميع عملياتها. حيث نالت الشهادة عن دورها الكبير في إطلاق الاستراتيجيات التي تتماشى مع أفضل ممارسات الابتكار العالمية، إلى جانب استراتيجية الابتكار الخاصة بالهيئة التي تتوافق أهدافها مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2024-2030، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.