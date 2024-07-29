«أراضي دبي» تُنجز 647 تسوية عقارية بـ 1.38 مليار درهم في النصف الأول

أنجزت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 647 تسوية عقارية وديّة، بقيمة جاوزت 1.38 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنه تم تحقيق ما نسبته 100% في اعتماد اتفاقيات التسوية عبر خدمة «منصة عقودي»، ما أسهم في تيسير وتسريع وتيرة التسويات العقارية، وتحقيق فعالية أكبر في إدارة النزاعات العقارية، وتوفير وسيلة آمنة وموثوقة لتأكيد موافقة الأطراف على شروط الاتفاقية وتوثيقها بشكل قانوني.

وأكدت «أراضي دبي» حرصها على تعزيز ثقافة التسويات الودية لحل النزاعات العقارية بطرق سلمية، ما يوفر مورداً قيماً للمستثمرين والمطورين، مشيرة إلى أنها تمتلك كوادر قانونية مؤهلة لإدارة التسويات بين الأطراف، وتقديم استشارات متخصصة وتحليل دقيق للنزاعات، ما يسهم في إيجاد حلول سريعة وفعالة دون اللجوء إلى المحاكم، ويحافظ على العلاقات الطيبة بين الأطراف، ويوفر الوقت والجهد والنفقات، كما يوثق الاتفاقيات قانونياً لضمان الالتزام التام، وبالتالي تعزيز ثقة المطورين والمستثمرين، وتحقيق استمرارية التعاون بينهم.

وذكرت «أراضي دبي» أنها توفر خدمة التسويات الودية للمتعاملين، بهدف مساعدة المستثمرين والمطورين على التوصل إلى تسوية ترضي جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتضمن حقوقهم، إذ سخرت الدائرة جميع الإمكانات لحل النزاعات العقارية من خلال التسويات الودية الموثوقة والحد من لجوئهم إلى الإجراءات القضائية.

وقال مدير قسم الدعم القانوني في «أراضي دبي»، عبدالله الزرعوني: «تؤكد التسويات الودية الدور الحيوي الذي تلعبه (أراضي دبي) بتشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين للإقبال على الصلح العقاري عبر خدمة (منصة عقودي)، كوسيلة فعّالة لحل النزاعات العقارية، وتعزيز السرعة في إنهائها بمعدل قياسي، وبالتالي تحقيق رضا وسعادة المستثمرين».

وأضاف: «كما تتيح هذه التسويات تمكين الأطراف في المضي قدماً نحو الاستفادة القصوى من الاستثمارات العقارية، وعدم عرقلة المشروع العقاري، الذي يسهم بشكل فعال في تفعيل صناعات عديدة مصاحبة لعمليات التشييد».