64 مليار دولار عائدات موارد الطاقة في روسيا

أعلنت وزارة المالية الروسية أن إيرادات روسيا من بيع موارد الطاقة ارتفعت لتبلغ 5.7 تريليونات روبل (نحو 64 مليار دولار). وأفادت الوزارة في تقرير نشرته بأن حجم إيرادات النفط والغاز في الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري ارتفع بأكثر من مرة ونصف المرة وبنسبة 68.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 وبلغت نحو 5.7 تريليونات روبل.

وأشار التقرير إلى أن تزايد الإيرادات المحققة في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 700 مليار روبل عن المستوى المتوقع سابقاً، يعود إلى حد كبير لارتفاع أسعار النفط الروسي من ماركة «يورالس»، وبيعه بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب عند 60 دولاراً للبرميل.