«أبوظبي للجودة»: التفتيش على 48 ألف منتج خلال الربع الثاني

حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مؤشرات أداء إيجابية في مختلف قطاعاته التشغيلية، والتي تعكس ريادة الأنظمة الرقابية على الأسواق المحلية في إمارة أبوظبي.

وأكدت المؤشرات حرص المجلس على تحقيق سلامة المنتجات والمقاييس المتداولة في الأسواق، وحماية حقوق كل من التجار والمستهلكين، إضافة إلى إسهامه في تعزيز الثقة بالأسواق المحلية، ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من المجلس، قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، التابع للمجلس، بالتفتيش على أكثر من 48 ألف منتج، للتحقق من مطابقتها المواصفات، منها ما يزيد على 45 ألف منتج خلال التفتيش الميداني، ونحو 3000 منتج عبر المنصات.

كما قام بالتحقق من 7800 أداة قياس قانونية، وبلغ إجمالي عدد العبوات المعبأة مسبقاً التي تم التحقق منها في الفترة ذاتها 620 عبوة، تعادل 18.3 ألف عينة، وتم سحب 42 منتجاً من الأسواق، لعدم مطابقتها المواصفات والمعايير المطلوبة، شملت 2216 سلعة، وتم تصحيح 27 منتجاً، يعادل 9024 سلعة.

بدوره نفّذ مختبر الفحص المركزي، التابع للمجلس، خلال الربع الثاني من 2024، نحو 104 آلاف و773 فحصاً مخبرياً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها، والتي تشمل مجالات الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.

وتصدرت الفحوص المخبرية للمياه بـ58 ألفاً و772 فحصاً، تليها فحوص الأغذية والسوائل التي بلغت 30 ألفاً و922 فحصاً مخبرياً، كما نفذ المختبر 7341 فحصاً للبيئة، و4674 فحصاً لزيوت محولات الكهرباء، فيما أجرى 1899 فحصاً لمواد البناء والإنشاء، و575 فحصاً عاماً. ونفذ مختبر الفحص المركزي 311 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى تنفيذ فحوص زراعية بلغت 181 فحصاً في الإمارة، و79 فحصاً لمستحضرات التجميل، كما قدم المختبر خلال الفترة ذاتها 19 استشارة فنية.

وأصدر معهد الإمارات للمترولوجيا، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، 125 شهادة معايرة «قياس» خلال الربع الثاني من 2024، وأجرى 16 مقارنة بينية، بما يعادل 42 ساعة عمل، ونفذ برنامجاً تدريبياً يعادل ثماني ساعات عمل، وأصدر 13 شهادة تدريبية، إضافة إلى تقديم تسع خدمات استشارية تعادل 83 ساعة عمل، وإصدار 26 تقريراً استشارياً.

وحول مؤشرات قطاع خدمات المطابقة والمواصفات، فقد تم رصد 869 طلب تجديد مطابقة خدمات الأفراد، وإصدار 309 شهادات أخرى، وفي إطار شهادة مطابقة منتج، تم تجديد 88 شهادة، و73 طلب إصدار شهادة أخرى، إلى جانب 35 طلب شهادة تسجيل منتج، فيما تم إصدار 20 ترخيصاً باستخدام علامة ثقة، وتجديد أربعة تراخيص.

• 42 منتجاً تم سحبها من الأسواق، لعدم مطابقتها المواصفات والمعايير المطلوبة.