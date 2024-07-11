الإمارات توفر بيئة حاضنة لـ «الملكية الفكرية»

ترأس وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو»، التي انطلقت بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، أمس، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.

وأكد المري أن «دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير».

واستعرض وزير الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع، أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة، وذلك عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات من أبرزها قوانين العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وعلى هامش الاجتماع، شهد المري توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني «JPO»، لوضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خصوصاً ما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية.

وكشفت وزارة الاقتصاد أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة يواصل نموه المتزايد وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إصدارها.

وسجلت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً في تسجيل العلامات التجارية، إذ وصلت إلى 15 ألفاً و319 علامة تجارية بنسبة نمو بلغت 3.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 إلى 31 ألفاً و280 علامة تجارية بنمو نسبته 16.5% مقارنة مع العام السابق، كما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122 ألف علامة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023.

بدورها، حققت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 22% خلال النصف الأول 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ووصل إجمالي عدد المصنفات الفكرية خلال العام الماضي إلى 2517 مصنفاً بنسبة نمو 52% مقارنة بعام 2022، كما بلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية 10 آلاف و87 مصنفاً خلال السنوات الخمس الماضية.

وحققت الوزارة زيادة قدرها 2.8% في عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال العام الماضي إلى 3415 طلباً بنمو نسبته 19.5% مقارنة بعام 2022.