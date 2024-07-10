محمد بن راشد يعلن عن تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإنشاء "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، وذلك في إطار توجهات الإمارة وإستراتيجياتها لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية ما يساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033، إضافة إلى الارتقاء بجودة حياة سكان دبي وتعزيز جاذبيتها ورفاهية العيش فيها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا اليوم خطتنا لتطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه.. توسيع ومضاعفة مساحة السوق الحالي لدعم أجندتنا الاقتصادية وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر .. وكلفنا مجموعة موانئ دبي العالمية بإدارة وتشغيل السوق وتطويره وربطه مع الأسواق العالمية".

وأضاف سموّه: "دبي بموقعها الإستراتيجي ومرافقها المتطورة تمثل مركزاً تجارياً واستثمارياً يستقطب كبرى الشركات .. والعمل سيتضاعف خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور الإمارة في خلق الفرص الاستثمارية للشركات العالمية .. ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير في مختلف القطاعات وتعظيم الفرص الاقتصادية للمستثمرين في هذا المجال".

- شراكة لإنشاء وإدارة السوق.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية، لإنشاء وإدارة "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، الذي سيكون أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، حيث وقّع الاتفاقية سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وسعادة داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم:" أن دبي تمضي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نحو ترسيخ نجاحات جديدة في طريق تحقيقها لغايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033، والنموذج الاقتصادي لدبي بات مرجعاً يحتذى به في مرونته وكفاءته وقدرته على ضمان استدامة النمو، وهو ما يضاعف جاذبية الإمارة عالمياً للفرص الاستثمارية".

وقال سموه :" إن المشروع الجديد سيخلق فرصاً اقتصادية جديدة .. وبيئة استثمارية أفضل في هذا القطاع الغذائي المهم ويدعم رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33".

- ربط الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إن دبي تعتبر نموذجاً عالمياً رائداً في توليد فرص الاستثمار وربط الأسواق الإقليمية والعالمية في مختلف قطاعات التجارة، وحلولها اللوجستية الكفيلة باستدامة سلاسل الإمداد في جميع المجالات، مشيراً إلى أن إنشاء "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه" الأكبر عالمياً من شأنه أن يرسخ دعائم قوية للتجارة في هذا المجال عبر أسواق المنطقة والعالم، خصوصاً عبر ما سيتم توفيره من خلال إدارة هذا السوق من حلول لوجستية وتمويلية، لتوسيع أذرع التجارة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.

وتشمل الخطة التطويرية لهذا السوق، توفير بنية تحتية متطورة ومرافق تخزينية واسعة ومبردة بأحدث المواصفات والمعايير التي تتوافق مع المتطلبات التشغيلية لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ساحات وافرة للتحميل والتنزيل تتلاءم مع سلاسة حركة المرور ضمن حرم السوق والطرق المحيطة به.

وأكد سعادته أن هذا السوق سيدعم إستراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع من مواطنين ومقيمين وتعزيز معدلات نمو القطاع وجذب مختلف المستثمرين لهذا السوق. كما سيشكل السوق نافذة تجارية موحدة لكافة إجراءات ورحلة المتعاملين بكل سلاسة، بالإضافة إلى حلول لوجستية وسلسة تبريد متكاملة.

وأضاف: "دبي نظراً لموقعها الإستراتيجي أصبحت سوقاً عالمية لتجارة المواد الغذائية وخصوصاً الخضروات والفواكه، ويشهد هذا المجال نمواً متزايدا سواء في السوق المحلي أو من خلال التصدير، وهو ما يشير إلى حجم هائل من الفرص التي يمكن استثمارها عبر المشاريع الإستراتيجية التي تستمر دبي في تطويرها، مؤكداً أن إنشاء سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه ومضاعفة مساحته وإطلاق حلوله الريادية سوف تشكل جميعاً محركاً قوياً لتعظيم الاستفادة من نمو هذا المجال في تحقيق مستهدفات دبي لمضاعفة اقتصادها."

- تعزيز مكانة دبي التجارية.

من جانبه قال سعادة داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي إن اتفاقية إنشاء وإدارة: "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، تأتي ضمن التعاون المستمر بين مختلف الجهات لتعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمار والعيش والعمل، وهذه الاتفاقية تعكس توجهات دبي في تطوير الأسواق للارتقاء بجودة حياة مجتمع دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز تجاري دولي، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز فرص الاستثمار وفتح الآفاق أمام الأعمال الجديدة ومضاعفة حجم التجارة."

وأضاف :" أن المستهدف من خلال هذه الاتفاقية التي يتم من خلالها تعهيد "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه" لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وربط السوق مع الأسواق العالمية، هو تقديم حلول لوجستية وتمويلية رائدة للشركات والتجار في هذا المجال الذي يشهد نمواً متزايداً، وهو ما سيرسخ مقومات جديدة لمضاعفة نمو اقتصاد وتجارة دبي ويعزز جاذبيتها للاستثمار".