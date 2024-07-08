أبوظبي تعتزم إطلاق منصة تواصل مع متعاملي وشركات «المواد البترولية»

تعتزم لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي، إطلاق منصة للاستشارات والتواصل مع المتعاملين والشركات العاملة في قطاع المواد البترولية في الإمارة، بهدف تبادل الخبرات التقنية، ومعرفة احتياجات المتعاملين على أن تطوّر دائرة الطاقة المتطلبات والإجراءات، وآلية العمل لهذه المنصة.

وقال المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، الدكتور سيف سعيد القبيسي، في بيان، إن «التشريعات المنظمة لتداول المواد البترولية تغطي سلسلة من الأنشطة والعمليات ابتداءً من إدخال هذه المواد إلى الدولة، أو تصنيعها، مروراً بتخزينها أو تعبئتها أو نقلها، وانتهاءً بتسويقها أو توزيعها، أو عرضها للبيع، أو القيام ببيعها أو شرائها أو تزويد الغير بها».

وأضاف القبيسي: «تسعى اللجنة إلى تمكين الجهات المعنية بتداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، من التعاون بصورة فاعلة، لتطبيق الإطار التنظيمي لأنشطة هذه المواد وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الجانب».

وتابع: «كما تعمل اللجنة على تنظيم هذه الأنشطة في أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدرس كل الموضوعات والقضايا المتعلقة بها ورفع مقترحاتها إلى دائرة الطاقة، لا سيما في ما يرتبط بتقييم أنشطة تداول هذه المواد التي تشمل الغاز الهيدروكربوني، وجميع المشتقات البترولية باستثناء النفط الخام، واقتراح البرامج والمبادرات والمشاريع بشأن تنظيم تداولها».