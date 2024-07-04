«أدنوك للحفر» تفوز بعقد لتوفير وتشغيل 3 حفارات جديدة

أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، حصولها على عقد بقيمة 2.7 مليار درهم، لتوفير ثلاث حفارات جديدة لدعم عمليات أدنوك البحرية التوسعية في حقل زاكوم البحري.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبدالرحمن الصيعري، أن «ترسية عقد بهذه الأهمية على الشركة يدعم مسيرتها التصاعدية المتسارعة، كونه يعكس ريادتها والثقة بقدراتها»، مشيراً إلى أن الحفارات الجديدة ستكون الأكثر تطوراً، كونها معززة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التعاون مع شركة متخصصة بحجم مجموعة «Honghua» سيضيف الكثير لصناعة الحفر، من خلال تصميم وبناء حفارات المستقبل التي ستسهم في تطوير كفاءة العمليات، وتعزيز السلامة، وستحقق قيمة استثنائية لعملائنا في أدنوك البحرية.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، طيبة عبدالرحيم الهاشمي، إن «خبرات أدنوك للحفر وإمكاناتها التكنولوجية المعززة تعتبر من الممكنات الرئيسة التي تدعم تسريع أهداف تلبية احتياجات العالم المتنامية للطاقة على نحو آمن ومستدام».

وسيتبع العقد، الاتفاقيات السارية، من حيث توفير إيرادات تعزز عائدات التعاقدات طويلة المدى، ومعدلات العائدات الداخلية المضمونة. وينص العقد على تشغيل ثلاث حفارات جديدة في الجزر الاصطناعية المبتكرة القائمة، التي أُنشئت حديثاً في حقل زاكوم البحري لحفر وإكمال الآبار.

وستقوم شركة «Honghua» ببناء الحفارات الجديدة وتمكينها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة، ومن المتوقع تسليم الحفارات وبداية العمليات خلال عام 2026.

وستتولى أدنوك للحفر بالتعاون مع شركة «Honghua» تصميم وبناء الحفارات الجديدة المتطورة من خلال تسخير الطبيعة التحويلية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة. كما أن الشركتين تدرسان التعاون مع «AIQ» وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولها إسهامات كبيرة في المجال، وتدير عملياتها من أبوظبي.