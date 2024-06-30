أمين «التعاون» يؤكد قوة الاقتصاد الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وقوية مع الولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية عبر مختلف القطاعات، منوهاً بمتانة وقوة الاقتصاد الخليجي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

ولفت البديوي في كلمته خلال اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية الذي أقيم برعاية غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، إلى ما حققته دول مجلس التعاون من نجاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، إذ تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام واحتياطاته، والثانية في احتياطات الغاز الطبيعي.