اتفاقيتان لتسريع نمو الشركات الصناعية في رأس الخيمة

استضاف مصرف الإمارات للتنمية، وبالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، الدورة الرابعة من «ملتقى التواصل والشراكة» في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات عموماً.

وأعلن مصرف الإمارات للتنمية، على هامش الملتقى، توقيعه اتفاقيتين استراتيجيتين، إحداهما مع غرفة تجارة رأس الخيمة، والأخرى مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بهدف تسريع نمو الشركات الصناعية في الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «لإمارة رأس الخيمة مكانة مهمة، ولها دور محوري في مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويؤكد الملتقى الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهود والعمل كشركاء استراتيجيين لتحقيق الأثر الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأداء».

بدوره، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي: «يمثل لقاؤنا كجهات محلية واتحادية مع القطاعين الخاص والعام فرصة للتعرف إلى المجهودات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية، من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات. ومن خلال تواصلنا الدائم، يمكننا التعرف إلى أهم التحديات التي تواجه القطاعات، وتعزيز جهود التصدي لها لدعم مسار نمو الأعمال، والإسهام في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد المحلي».

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، محمد مصبح النعيمي، بالدور الذي تمثله هذه المبادرة، كونها تعزز النهج الذي تتبعه الغرفة في التركيز على تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والعالمية، لاسيما الجهات المصرفية، فضلاً عن أنها تشجِّع البنوك والمصارف على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميِّزة للقطاعات الاقتصادية في الإمارة، كما أنها تمكن أعضاء الغرفة وروّاد الأعمال والمستثمرين من الاطلاع على التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدِّمها مصرف الإمارات للتنمية.