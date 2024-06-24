مصرفيان: إبلاغ البنك بمواعيد السفر يجنّب «غلق» البطاقات المصرفية

شدد مصرفيان على أهمية إبلاغ المتعاملين للبنوك التي يتعاملون معها، بموعد سفرهم خارج الدولة، وكذلك تاريخ العودة، تجنباً لوقف البطاقات المصرفية الخاصة بهم في حال استخدامها في المشتريات من وجهات مختلفة لا يعلم البنك أن المتعامل حامل البطاقة موجود فيها.

وقدّما عبر «الإمارات اليوم» مجموعة نصائح مصرفية أساسية يجب عدم إغفالها خارج الدولة أياً كانت وجهة السفر، من أهمها عدم استخدام البطاقة الرئيسة الخاصة بالرصيد المصرفي الأكبر، وعدم استخدام بطاقة الائتمان في سحب النقد «الكاش» نهائياً، واستخدام البطاقات المصرفية بطريقة آمنة، بحيث تتطلب المعاملة رقماً سرياً، وتجنب استخدام شبكات «واي فاي» دون إدخال هذا الرقم، (حيث يمكن للمتعامل أن يطلب من البنك تفعيل إرسال الرقم السري لأي معاملة شراء يقوم بها خارج الدولة).

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف: «نظراً لأن عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين في الدولة يسافرون خلال العطلة الصيفية إلى وجهات متعددة، سواء إلى بلدانهم الأم، أو لغرض السياحة في دول أخرى، فإن أول نصيحة وخطوة يجب على المتعامل الالتزام بها هي إبلاغ البنك الذي يتعامل معه بموعد المغادرة والرجوع، والوجهة التي يوجد فيها».

وأضاف يوسف: «الهدف من إبلاغ البنك أنه في حال حدثت أي محاولات اختراق أو استخدام للرصيد في دولة مختلفة عن تلك التي يوجد فيه المتعامل، فإن البنك يوقف البطاقة فوراً، أو يجمّد التعامل على الحساب المصرفي».

وتابع يوسف: «يجب على المتعامل أن يحرص أيضاً على عدم استخدام البطاقة الرئيسة التي تحتوي على الرصيد الأكبر من أمواله في حال كان يستخدم بطاقة الخصم المباشر، وهنا يفضّل أن ينقل جزءاً من الرصيد - بحسب احتياجاته أثناء السفر - إلى حساب توفير، أو أي حساب آخر تكون له بطاقة فرعية، بما يضمن أمان التعاملات أثناء الوجود خارج الدولة»، لافتاً إلى إمكانية زيادة الرصيد عند الحاجة، عن طريق التحويل «أون لاين» وبسهولة من خلال التطبيق الذكي للبنك.

بدوره، قال المصرفي تامر أبوبكر: «يتطلب التعامل ببطاقة الائتمان خارج الدولة عدداً من النصائح والخطوات، أهمها إبلاغ البنك بمواعيد السفر والعودة، حتى لا يتم غلق البطاقة المصرفية في حال لاحظ البنك تعاملات تمت في جهة خارج الدولة لا يعلم أن المتعامل موجود فيها».

وأضاف: «ينصح أيضاً بعدم استخدام بطاقة الائتمان أبداً في سحب (الكاش)، نظراً لوجود رسوم مرتفعة تتعلق بسعر تحويل العملة، فضلاً عن رسم السحب من الصراف الآلي خارج الدولة، لذا يفضل استخدام البطاقة في المشتريات فقط».

وشدد أبوبكر على ضرورة تجنب استخدام شبكة «واي فاي» أثناء عملية الدفع، واشتراط إدخال «كلمة سر» لإتمام عملية الدفع.

وتابع: «يجب استخدام بطاقة الائتمان بطريقة آمنة، بمعنى أنها لا توضع إلا في الأماكن الموثوق بها، وعدم الشراء بها (أون لاين) إلا في أضيق الحدود، كما يجب التأكد من الرصيد قبل وبعد أي عملية دفع يتم القيام بها، وإبلاغ البنك في حال وجود أي معاملة غير صحيحة لم يقم المتعامل بها».