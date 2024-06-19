«كهرباء دبي» تصقل مهارات 21 مواطناً خبيراً في التميز والتقييم المؤسسي

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح الدورة الثالثة من برنامج «بناء القدرات» لتأهيل خبراء الريادة والتميز من الكفاءات الوطنية في مستوى القيادة المتوسطة العاملة في المجالات الفنية المتخصصة في الهيئة، وتطوير مهاراتهم في المجالات ذات العلاقة بالتميز المؤسسي وعمليات التقييم.

ويدعم البرنامج دور الخريجين في تطوير قطاعاتهم اعتماداً على المعايير المحدثة لمنظومة التميز الحكومي ومتطلبات برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وباستخدام أدوات التقييم والتحسين المستمر.

وشارك في الدورة الثالثة من البرنامج المكثف 21 متدرباً من مختلف قطاعات الهيئة، تحت إشراف نخبة من الخبراء في مجال التميز المؤسسي والمتخصصين في مجالات عمل الهيئة الرئيسة الفنية والإدارية. وبلغت نسبة رضا المتدربين عن البرنامج 97%. وتضمن البرنامج زيارات ميدانية وتدريباً عملياً على محاكاة عمليات التقييم وإعداد التقارير التقييمية، بالاعتماد على الخبرات المتراكمة لقيادات الهيئة في مجال التميز والتطوير المؤسسي وعمليات التقييم، إلى جانب الخبراء من الموارد البشرية الداخلية للهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تمثل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حجر أساس التميز في دبي، وعماد ترسيخ ثقافة التميز المستدام بسواعد أبناء وبنات الإمارات، لتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، والارتقاء بحياة الناس وتعزيز سعادتهم، ومواصلة الانتقال بالعمل الحكومي إلى مستويات متقدمة في مصاف الأفضل عالمياً، وترسيخ تنافسية دبي. ونؤمن في الهيئة بأن التميز قيمة أساسية، وأن ثروتنا الحقيقية هي الإنسان، ونلتزم بصقل المهارات الوطنية لتكون الجيل القادم من قادة الاستدامة لتحقيق الطموحات الوطنية، وترسيخ تجربتنا الاستثنائية التي أصبحت نموذجاً عالمياً في التميز والريادة والاستجابة للمتغيرات ومواكبة التوجهات العالمية».

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان: «لقد أضحت الهيئة معياراً للنضج المؤسسي في مجال التميز. ونعتمد التميز والريادة ممارسة يومية تدفعنا للوصول إلى آفاق أوسع من التطوير والنمو والازدهار، وإرساء معايير جديدة في العمل الحكومي وإسعاد جميع المعنيين».