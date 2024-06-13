«دو» تطلق الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «أوراكل» لاستخدام منصة «Oracle Alloy» في تقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات، مع التركيز على دبي والإمارات الشمالية. وتم توقيع الاتفاقية أول من أمس على هامش فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في دبي.

وستتمكن «دو» من خلال تلك المنصة من توفير أكثر من 100 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية، إلى جانب خدماتها وتطبيقاتها السحابية، وبذلك تصبح «دو» أول مزود محلي للخدمات السحابية الفائقة.

ووفق «دو»، فقد تم وضع تلك الخدمات والتطبيقات لتضمن توافقها مع الإجراءات التنظيمية في دولة الإمارات. كما تستفيد «دو» من التعاون المُوسع بين شركتي «أوراكل» و«انفيديا»، حيث يُمكن «دو» من تقديم حلول الذكاء الاصطناعي السيادي ووحدة معالجة الرسوميات الجديدة كخدمة للجهات الحكومية في دبي والإمارات الشمالية.

وأفادت «دو» بأن الخدمات السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من «أوراكل»، مع منصة الحوسبة المتسارعة والبرمجيات من «انفيديا»، ستسهم في تعزيز سرعة نشر قدرات الذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية والقطاع العام في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، فهد الحساوي، إن «دولة الإمارات واحدة من أسرع أسواق الخدمات السحابية نمواً في العالم، حيث تستفيد الجهات الحكومية في الدولة بصورة متزايدة من الفوائد التي توفرها الحوسبة السحابية، بما في ذلك المرونة والكفاءة والأمان والوصول إلى أحدث التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي».