بيع أرض في «مدينة دبي الملاحية» مقابل 107 ملايين درهم

شهدت المبيعات العقارية في دبي، اليوم، تسجيل صفقة بيع أرض للغرض التجاري في مدينة دبي الملاحية بقيمة 107 ملايين درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض نحو 30.011 ألف قدم مربعة، بواقع 3565.3 درهما للقدم الواحدة.

وشهدت التعاملات العقارية، اليوم نحو 479 معاملات بقيمة إجمالية 1.34 مليار درهم، وزعت إلى 395 وحدة سكنية، و45 مبنى، و39 قطعة أرض.