"أياتا" رقم قياسي.. 5 مليارات شخص سيسافرون على 39 مليون رحلة العام الجاري

قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش: إن نحو 5 مليارات شخص سيسافرون على متن 39 مليون رحلة جوية عبر 22 ألف مسار طيران خلال العام الجاري؛ حيث سيسهم قطاع الطيران في تسليم 62 مليون طن من البضائع بمساهمة تصل 8.3 تريليون دولار في التجارة العالمية.

وذكر والش خلال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي الذي انطلق في دبي اليوم، أن قطاع الطيران على مسار تحقيق أرباحاً مستدامة، ولكن لا يزال هناك فجوة كبيرة يجب معالجتها، حيث إن العائد على رأس المال المستثمر بنسبة 5.7% هو أقل بكثير من تكلفة رأس المال، والتي تزيد عن 9%.

وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تحسّن متوقع في الأداء المالي لشركات الطيران في عام 2024 مقارنة بتوقعاته في يونيو وديسمبر 2023. وبالرغم من ذلك، لا يزال قطاع الطيران العالمي غير قادر على تحقيق عائداً إجمالياً يفوق تكلفة رأس المال.

وقال الاتحاد: من المتوقع أن يصل صافي الأرباح إلى 30.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 (3.1% هامش ربح صافي). ويُعدّ ذلك تحسناً في صافي الأرباح لعام 2023، والتي تقدر بـ 27.4 مليار دولار أمريكي (3.0% هامش ربح صافي). ويعتبر هذا أيضاً تحسناً عن توقعات أرباح عام 2024 الصادرة عن إياتا في ديسمبر 2023، والتي كانت 25.7 مليار دولار (2.7% هامش ربح صافي).

وبين أنه من المتوقع أن يصل العائد على رأس المال المستثمر في عام 2024 إلى 5.7%، أي أقل بنحو 3.4 نقطة مئوية من متوسط تكلفة رأس المال.

وتوقع الاتحاد أن تصل الأرباح التشغيلية إلى 59.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 52.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 996 مليار دولار (+9.7%) في عام 2024، وهو رقم قياسي.

وأضاف: من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى 936 مليار دولار (+9.4%) في عام 2024، وهو رقم قياسي.