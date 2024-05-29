شراكة لبناء خرائط ثلاثية الأبعاد للموارد المعدنية والمتجددة في الدولة

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي للبحث العلمي في أبوظبي، تهدف إلى تصميم خرائط ثلاثية الأبعاد للموارد الطبيعية في دولة الإمارات، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استكشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة.

يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والمسيرة الطموحة للدولة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة تصل إلى خمس سنوات وسيتضمن عدة مشاريع لاكتشاف الموارد الطبيعية بداخل الدولة.

ووفقاً للمذكرة التي تم توقيعها في مقر الوزارة بأبوظبي سيؤدي مركز بحوث الطاقة الموجهة، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، دوراً محورياً في دعم أهداف هذه المبادرة الرائدة. كما سيوظف المعهد خبراته الواسعة لتقديم الدعم القيّم لوزارة الطاقة والبنية التحتية في سعيها لإيجاد الحلول الفعالة في مجال الطاقة المستدامة واستكشاف الموارد المعدنية. فيما سيتعاون الطرفان بموجب المذكرة في تطوير القدرات البحثية والتقنية في مجالات رئيسية مثل الجيولوجيا والموارد المعدنية وتحليل توزيع القباب الملحية.

وقال وكيل وزارة الطاقة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، المهندس سيف غباش، إن «القدرات البحثية المتقدمة لدى معهد الابتكار التكنولوجي وخبرات الوزارة الواسعة في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية ستساهم في تغيير مشهد استكشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة».

من جانبه، قال المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، شهاب عيسى أبو شهاب، إن «الشراكة تجمع الخبرات الواسعة والقدرات الاستثنائية التي يحظى بها معهد الابتكار التكنولوجي ووزارة الطاقة والبنية التحتية، مع الالتزام بتعزيز جهود استكشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، الدكتورة نجوى الأعرج، إن «التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يسهم في تعزيز جهود تصميم الخرائط واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة، ليقربنا من تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات».