«التحوّل 4.0» مبادرة لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي للمصنعين

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، مبادرة "التحول 4.0" بهدف تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع مشروع الـ"300 مليار".

تهدف المبادرة الجديدة إلى تطوير مسار مسرع لدعم 100 شركة مصنعة ذات إمكانيات واعدة في مسار التحول التكنولوجي، وتحويل مجموعة منها إلى منارات صناعية "شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.0"، خلال الفترة الممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة، وذلك تحت مظلة برنامج التحوّل التكنولوجي التابع للوزارة.

وكجزء من هذه المبادرة، وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع كل من مصرف الإمارات للتنمية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بهدف دعم مسار التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي من خلال توفير الدعم الفني والتقني والحلول التمويلية المبتكرة.

شهد التوقيع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وحول إطلاق مبادرة "تحوّل 4.0"، قالت سارة بنت يوسف الأميري : "تحتل دولة الإمارات مكانة ريادية في توظيف التحول التكنولوجي لتمكين المصنّعين من تعزيز الإنتاجية والجاهزية التكنولوجية، وتوفير بيئة حيوية متكاملة داعمة لتوسيع نطاق هذا التحوّل وتسريعه بالاستفادة من مبادرات نوعية مثل "التحوّل 4.0".

وأضافت :"يأتي إطلاق هذه المبادرة الطموحة لدعم الشركات المصنّعة، وتسهيل تبنّيها أحدث الأدوات والتطبيقات الرقمية، والمساهمة في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في الدولة تعزز الإمكانات والفرص والكفاءة والقدرة التنافسية، بما يتماشى مع برنامج التحول التكنولوجي ومشروع الـ"300 مليار".

وقالت إنه من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء داخل الدولة نستثمر في مستقبل تندمج فيه التكنولوجيا المتقدمة والصناعة مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الازدهار الاقتصادي في كافة أرجاء الدولة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات المصنعة في دولة الإمارات من خلال مسار مسرع يشمل الدعم الفني والاستشاري والحلول التمويلية لتصبح في صدارة عملية تبني المبادرات التكنولوجية والتحول الرقمي ودعم المصنعين لتوسيع نطاق تحولاتهم التكنولوجية وفي الوقت نفسه تبنّي ممارسات التصنيع المستدامة.

في السياق ذاته ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة "اندستري آبس - Industry Apps"، وهي شركة تأسست حديثاً في الدولة وتوفر الدعم للشركات بهدف رفع مستوى نضجها الرقمي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتمتع الشركات في دولة الإمارات بإمكانية الوصول إلى مجموعة التطبيقات الخاصة بشركة "اندستري آبس - Industry Apps"، لمساعدتها في توسيع نطاق تحولها التكنولوجي بمرونة، إلى جانب توفير خدمات مجانية بقيمة 5.5 مليون درهم إماراتي من الشركة.

وتعمل هذه التطبيقات على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من اعتماد أنواع التكنولوجيا والهندسة المعمارية المتطورة التي يستخدمها قادة الصناعة العالمية.

وساهم شركاء وزارة الصناعة والتكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك "ماكس بايت" و "دو" و "بريكاست"، بتوفير خدمات بقيمة 10 ملايين درهم لدعم مبادرة "تحوّل 4.0 ".

إلى ذلك وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع كل من مصرف الإمارات للتنمية ودو لتمكين مسار التحول الرقمي لدى الشركات المصنعة في الدولة، انضمت شركة "أيه سي أم إي - ACME" وهي شركة تقوم بتصنيع حلول الأتمتة لمختلف القطاعات إلى المبادرة الجديدة، ووقعت بدورها اتفاقية مع "دو" و"مصرف الإمارات للتنمية"، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات"، للبدء في رحلة التحول التكنولوجي.

وإلى جانب شركة "أيه سي أم إي - ACME"، تم ضم الشركات المصنعة الأخرى إلى المبادرة، بما في ذلك شركة "هوتباك غلوبال"، وميركاتوس الشرق الأوسط وأفريقيا"، وشركة "صناعة البلاستيك الحديثة"، وشركة "دهانات همبل"، ومصنع الاتحاد للصناعات الورقية (IPM)، و"هيرا اندستريز"، و"ستار بايبر ميل"، وشركة "أبوظبي بريكاست"، وشركة "الإمارات لألواح الزجاج المسطح"، وشركة "ليبتون"، وشركة "آي بي إم"، وشركة "الغربية للأنابيب"، وشركة "أكواكيمي"، وشركة "آي بلاست"، وشركة "أسوان الدولية للهندسة"، ومجموعة "أغذية"، و"مسافي"، وشركة "يونيون كوبر رود".