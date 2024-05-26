«الإمارات المالي» يخرّج الدفعة السادسة من برنامج تطوير القادة

أعلن معهد الإمارات المالي تخريج الدفعة السادسة من برنامجه لإعداد القادة في القطاع المالي، الذي عُقد في «إغروف بارك»، المركز المخصص للتعليم التنفيذي بجامعة «أكسفورد» بالمملكة المتحدة.

وجرى تطوير البرنامج بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة «أكسفورد» لتدريب كبار المديرين الماليين من أهم المصارف والجهات المالية في الدولة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وركز البرنامج، الذي استمر أسبوعين تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية في عصر الاضطرابات»، على ثلاثة محاور رئيسة، هي: القيادة الاستراتيجية، والقيادة التنظيمية، والقيادة الشخصية.

وقالت المدير العام للمعهد المالي، نورة البلوشي، إن «بيئة الأعمال في دولة الإمارات تتميز بمعاييرها العالمية التي تماثل نظيراتها في أكثر الدول تقدماً، والمنافسة والديناميكية في أسواقها، ما يجعلها في حالة تغير وتطور دائمين، وهو ما يرتب على القطاع المصرفي والمالي تحديات تتطلب تطويراً مستمراً، ويستدعي الحاجة إلى الاستثمار في إمكانات المديرين الماليين ومهاراتهم القيادية، ومنحهم ميزة تنافسية تعينهم على المضي قدماً بتحقيق النجاحات، ومن هنا يأتي دور برنامجنا الذي صممناه لتلبية تلك الاحتياجات، بالتعاون مع كلية سعيد في (أكسفورد)». ومنذ انطلاقه في 2020، خرّج برنامج تطوير القادة 150 قائداً عبر خمس دفعات، وفي دفعة هذا العام 2024 رحّب معهد الإمارات المالي بـ30 مشاركاً إضافياً، بمن في ذلك مديرون كبار في مستويات تنفيذية من المواطنين الإماراتيين.