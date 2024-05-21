«الصكوك الوطنية» تنضم إلى خطة صندوق ادخار موظفي «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن انضمامها كأحد خيارات الاستثمار ضمن خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) الذي يرعاه مركز دبي المالي العالمي، لافتة إلى أن من شأن هذا التعاون الاستراتيجي أن يسهم في تقديم خيار مستدام، وتحقيق إضافة إيجابية ضمن برامج الاستثمار المقدمة حالياً للموظفين المسجلين في الخطة.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، ورئيس مجلس الإشراف على خطة المركز، حامد كاظم، والممثل عن وكالة «إكويوم الشرق الأوسط المحدودة» الأمين الرئيس على الخطة والوكيل القانوني لمساهمات أصحاب العمل، أكيلا بهاروشي، والمدير التنفيذي لشركة زيوريخ لحلول مكان العمل (الشرق الأوسط) المحدودة (المدير الإداري للخطة)، ويلسون فارغيز.

وسيتم ضمن هذه الشراكة، اعتماد «الصكوك الوطنية» كخيار استثماري يتم اختياره ذاتياً ضمن برامج الاستثمار المتاحة من خلال خطة المركز، ما يعود بالنفع على أعضائها الذين يزيد عددهم على 40 ألف عضو.

وأوضحت «الصكوك الوطنية» أن هذا الخيار يعتبر مثالياً للمستثمرين الذين يبحثون عن مدخرات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع تحمّل منخفض للمخاطر، ويتطلعون في الوقت ذاته إلى تحقيق عائدات مستقرة مماثلة لأسواق المال.

وسيستفيد أعضاء الخطة الذين يختارون الاستثمار في «الصكوك الوطنية» من عائدات شهرية تنافسية متوقعة على إجمالي فترات نهاية الخدمة، كما سيتأهلون لبرنامج مكافآت الصكوك الوطنية الذي تبلغ قيمة جوائزه 35.5 مليون درهم، ويخدم الآن أكثر من 15 ألفاً من المتعاملين من خلال خطة التقاعد الذهبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي: «يجسد تعاوننا مع (خطة مركز دبي المالي العالمي لمدخرات الموظفين في مكان العمل)، التزامنا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية بما يتوافق مع التوجيهات الحكومية. وتمثل هذه الاتفاقية علامة بارزة في رحلتنا نحو تعزيز الثقافة المالية والاستقلالية في دولة الإمارات».

وأضاف: «من خلال توفير فرص استثمارية سهلة الاستخدام وآمنة للموظفين، فإننا نسهم في تمكين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من تولي مسؤولية قراراتهم المالية في تنمّية مستحقاتهم ومدخراتهم، لتحسين حاضرهم ومستقبلهم».