موانئ دبي تضخ استثمارات جديدة في رومانيا بقيمة 130 مليون يورو

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أمس، افتتاح ثلاثة مواقع رئيسة جديدة في رومانيا، لتعزيز مكانة البلاد المتنامية كمركز رئيس للتجارة الأوروبية، والإسهام في تمكين النموّ الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة وتصل قيمة الاستثمارات فيها إلى 130 مليون يورو.

وفي هذا الإطار، أصبح ميناء «كونستانتسا»، وهو أكبر ميناء للحاويات على البحر الأسود، مقرّاً لمنشأتين جديدتين لموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رومانيا، باستثمار قيمته 65 مليون يورو، وهما: مشروع محطة شحن للبضائع الثقيلة والكبيرة والمعقدة على مساحة تبلغ خمسة هكتارات، وميناء جديد لشحن بضائع الدحرجة ومناولة ما يصل إلى 80 ألف مركبة سنوياً. كما تمّ استثمار 50 مليون يورو أخرى في منصّة جديدة متعددة الوسائط في «كونستانتسا» سيتم افتتاحها في عام 2025. أما المنشأة الجديدة الثالثة فتقع في «آيود»، قلب المنطقة الصناعية في رومانيا، والتي أصبحت الآن مقراً لمركز لوجستي جديد متعدّد الوسائط، على مساحة تبلغ ثمانية هكتارات، يربط بين السكك الحديدية والطرق، باستثمار تصل قيمته إلى 21 مليون يورو.

وستسهم المنشآت الجديدة في تعزيز الاتصال بين مراكز الخدمات البحرية وخطوط السكك الحديدية والمراكب والشاحنات الحالية التابعة لموانئ دبي العالمية عبر رومانيا، كما ستزيد من تدفق البضائع من البرّ الرئيس في أوروبا عبر البحر الأسود وبحر الشمال والبحر الأدرياتيكي. وبحلول عام 2025، ستبلغ استثمارات موانئ دبي في رومانيا أكثر من 250 مليون يورو، وذلك منذ بدء هذه الاستثمارات في عام 2004.

ويأتي الإعلان عن أحدث مشاريع البنية التحتية لموانئ دبي بالتزامن مع مرور 20 عاماً على بدء استثمارات موانئ دبي في رومانيا، والتي كانت أولى وجهات توسّعات موانئ دبي العالمية في أوروبا.