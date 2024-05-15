إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم «5G-A» في الإمارات

اجتمع كبار تنفيذيي وخبراء قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة والعالم في «منتدى تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)» في دبي، لبحث مسار التحول من تقنية الجيل الخامس إلى الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، ومناقشة التطورات التقنية متعددة الأوجه والتأثيرات العملية لهذا التحول.

واستهدف المنتدى الذي انعقد خلال قمة «سامينا لقادة قطاع الاتصالات»، أمس، رسم مستقبل تطوّر تقنية الجيل الخامس (5G)، وإطلاق المرحلة المتقدمة منه، والفرص التي سيفرضها واقع الانتقال لمزايا الجيل الجديد من شبكات الاتصالات على صعيد تحفيز الابتكار الرقمي، ونشر الحلول الذكية لمصلحة تنمية وتطوير أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات في دول المنطقة.

وأبرز ما شهدته القمة، إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) في دولة الإمارات، حيث أعلن ممثلو القطاع عن خططهم لنشر واعتماد هذه التقنية المتطورة في الدولة. وجاء هذا الإعلان المهم وسط حضور كبار الممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و«إي آند الإمارات»، و«دو»، إلى جانب ممثلين عن مجلس سامينا للاتصالات، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والرابطة العالمية للنطاق العريض، إلى جانب شركتي «إم إي آي جي» و«شاوماك».

وألقى المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس سيف بن غليطة، الكلمة الافتتاحية في المنتدى، حيث قال: «نقترب أكثر من تسويق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) على المستوى التجاري، ويرجع ذلك إلى اكتمال المعايير، وتواصل جهود بناء النظام الإيكولوجي. وتعتزم الهيئة تطوير خطة وطنية لشبكة الجيل الخامس المتقدمة، وتلتزم في هذا السياق بتخطيط وتخصيص الطيف الترددي لمواصلة تطوير شبكة الهاتف المحمول. وانطلاقاً من أهمية الشراكات في إحراز التقدم المنشود لنشر تقنية الجيل الخامس المتقدم، فإنني أدعو جميع الأطراف المعنية إلى مزيد من التعاون عبر الحدود، فنحن لسنا مجرد مهندسين للشبكات، وإنما أيضاً أوصياء على التقدم».

وتماشياً مع رؤيتها الاقتصادية، تواصل دولة الإمارات العمل على تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، لمواكبة التطوّر التكنولوجي المستمر، وكانت سبّاقة في تبني تقنية الجيل الخامس التي عادت بإيجابيات كبيرة على نمو أعمال وخدمات الاتصالات، ومردودها الإيجابي على باقي القطاعات والاقتصاد الإماراتي. وتعمل الدولة اليوم على تنفيذ عدة خطط، لضمان الاستفادة القصوى من الجيل التالي لشبكة الجيل الخامس، وهي شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-A).

وشهدت القمة إعلان مجموعة من ممثلي القطاع عن «مبادرة نشر تقنية العرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات في المنطقة، بهدف تعزيز الاستخدام التجاري واسع النطاق لتطبيقات هذه التقنية في مختلف أسواق المنطقة. وتبلورت تقنية العرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات بعد سنوات من البحث والتطوير، لضمان توفير تجارب طبيعية سهلة ومريحة لمستخدميها عبر مختلف الأجهزة الطرفية. وستُسهم السرعات العالية وزمن الاستجابة المنخفض لشبكات الجيلين (5G) و(5G-A)، بالإضافة إلى قدرة المعالجة القوية لشبكة الحوسبة والقدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي، في تعزيز الاندماج الحقيقي للمستخدمين مع العروض ثلاثية الأبعاد بدون نظارات، ما يوفر لهم تجربة بصرية جديدة وفريدة من نوعها.

ومع وجود أكثر من 300 شبكة تجارية تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G على مستوى العالم، يبشر الانتقال من الجيل الخامس إلى الجيل الخامس المتقدم (5G-A) بإحداث تحول جذري في قدرات الشبكة وتجارب المستخدمين.

وبينما نجحت شبكة الجيل الخامس (5G) في إرساء الأسس لسرعات أعلى وقدرات اتصال أكثر موثوقية، تسعى تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) إلى فتح آفاق جديدة للتطور عبر إجراء تحسينات جوهرية في سرعة وكفاءة وتغطية وأداء الشبكة، حيث يتعدّى مفهوم الجيل الخامس المتقدم مجرد الترقية التدريجية لشبكات الهاتف المحمول، ليجسّد قفزة عالية في مسار تطور هذه الشبكات لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مرونة الشبكة للتعامل مع حالات الاستخدام الأكثر تعقيداً وتنوعاً. ومن المتوقع أن تلعب شبكات الجيل الخامس المتقدم دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار الرقمي عبر مختلف القطاعات، بدءاً من المدن الذكية وصولاً إلى التطبيقات الصناعية المتقدمة، ما سيُحدث نقلة نوعية في طريقة التواصل والتفاعل مع العالم المحيط.

وخلال جلسة نقاش بعنوان «تطوير النظام الإيكولوجي وأعمال تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)»، تمت مناقشة الاستخدام التجاري القادم لتقنية الجيل الخامس المتقدم في عام 2024.