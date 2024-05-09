"مؤسسة دبي للتسويق السياحي" : نستهدف أكثر من 50 سوقا سياحيا حول العالم

أكدت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، نجاح الدورة الـ31 لمعرض سوق السفر العربي، الذي اختتمت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دبي هي المدينة الوحيدة في العالم، التي لا تستهدف أسواقا محددة، وإنما تستهدف جميع الأسواق السياحية بما يقارب 50 سوقا عالميا، لاستيعاب جميع الأنماط مع اختلاف المسافرين من حول العالم.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية إلى جعل الإمارة في مقدمة المدن العالمية للأعمال والترفيه.

وأضافت أن دبي استقبلت خلال الربع الأول من العام 2024، نحو 5.18 مليون زائر دولي، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي استضافت خلالها 4.67 مليون زائر، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة، كما استهلت عام 2024 بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 وفقاً لموقع "تريب أدفايزر"، لتكون أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

وأكدت حرص إمارة دبي على تنوع العروض المقدمة للزائرين القادمين إليها، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والتجارب الترفيهية وأبرزها افتتاح ريال مدريد بالتعاون مع "دبي باركس آند ريزورتس"، أول متنزه ترفيهي للنادي الملكي في دبي، حيث أطلق عليه "عالم ريال مدريد"، وهو يعد أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط.

ونوهت "الخاجة" إلى إطلاق النسخة الأولى من "تقرير دبي للاستدامة" خلال معرض سوق السفر العربي، الذي يسلّط الضوء على خطط التطوير والإنجازات التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" لتكون الإمارة الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة.