«الأعلى للطاقة» يُكرّم الفائزين بـ«برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميّز»

كرّم سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي الفائزين في برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز 2024 وذلك خلال حفل أقيم في فندق "فورسيزونز" دبي.

وشهد الحفل عرض برامج ومشاريع متميزة في كفاءة الطاقة والاستدامة، حيث تم تكريم 26 فائزاً من القطاعين الحكومي والخاص من بين 86 مرشحاً، وذلك بحضور سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ومجموعة من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص الى جانب خبراء في الاستدامة والمياه والطاقة المتجددة.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي: "تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى دبي خطة شاملة لضمان استدامة موارد الطاقة والمياه ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه في دبي بنسبة 30% بحلول العام 2030".

وأضاف الطاير: "انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، يسعى المجلس الأعلى للطاقة بدبي الى ترسيخ المكانة الدولية لإمارة دبي كنموذج عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر تحقيقاً لأهداف "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" و"استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي" لتوليد 100% من قدرة الامارة الانتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050. ويسهم هذا الحفل الذي نعقده اليوم لتكريم للفائزين بجوائز برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز، في تعزيز الوعي بالاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والمياه، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية كفاءة الطاقة، والاستدامة، والاقتصاد الدائري".

بدوره، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي: "يؤكد هذا التكريم على التزام دبي بالاستدامة وكفاءة الطاقة، وهو ما تُجسّده استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، التي تشكل خطة طويلة الأمد لتعزيز النمو المستدام لإمارة دبي ضمن سعينا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050".

وخلال فترة فتح باب الترشيح والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، استقبل المجلس الأعلى للطاقة 86 طلباً، الأمر الذي يعكس التزام واهتمام القطاعين الحكومي ومجتمع الأعمال بمبادرات الاستدامة في دبي. وبعد عملية تقييم شاملة، تم اختيار 26 فائزاً في عدة فئات من القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز، 13 فائزاً في فئات القطاع الحكومي شملت 6 مؤسسات و3 قادة متميزين. وشملت قائمة المؤسسات الفائزة هيئة كهرباء ومياه دبي، داعم رئيس لبرنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مساهم في برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز. كما تم تكريم بلدية دبي عن مشروع التجديد النموذجي، والقيادة العامة لشرطة دبي عن مشروع التجديد النموذجي ومشروع الطاقة الشمسية النموذجي وبرنامج أسطول السيارات الكهربائية النموذجي.

وأشاد المجلس الأعلى للطاقة بدبي بالمشاريع الرائدة في الاقتصاد الدائري النموذجي لكل من بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. كما تم تكريم هيئة الطرق والمواصلات عن مبادراتها في النقل المستدام، فضلاً عن تكريم متحف المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل ضمن فئة مشروع المباني الخضراء النموذجية.

وفي فئة الأفراد، تم تكريم سلطان الزعابي من هيئة كهرباء ومياه دبي، وعليا علي مبارك بوسمرة من شركة بترول الإمارات الوطنية عن فئة ريادة ترشيد استهلاك الطاقة، وعادل محمد المرزوقي من بلدية دبي عن فئة ريادة كفاءة استهلاك المياه.

كما تم خلال الحفل تكريم 13 فائزاً من القطاع الخاص من بينهم 11 شركة ورائد متميز واحد. وفازت شركة "إنوفا" بجائزة الشركة الرائدة في خدمات الطاقة، وحصدت مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور) لقب الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق، فيما حصلت موانئ دبي العالمية على جائزتين لمبادرتها الرائدة في إزالة الكربون ومشروع الطاقة الشمسية النموذجي. وتم تكريم "أس إي إي إنستيتيوت" عن مشروع المباني الخضراء النموذجية، وشركة شوبا العقارية عن برنامج الاقتصاد الدائري النموذجي. كما فازت مدينة اكسبو دبي في فئة برنامج المشاركة المجتمعية النموذجي ومجموعة "تيكوم" عن مشروع التجديد النموذجي وشركة "يونيليفر" في فئة برنامج أسطول السيارات الكهربائية النموذجي، فيما فازت شركة إعمار عن مشروع تبريد المناطق النموذجي. وحصلت "طاقة سوليوشنز" جائزة فئة البرنامج النموذجي لإدارة الطاقة والمياه - القطاع التجاري. وضمّت قائمة الأفراد المميزين حسن يونس من GRFN في فئة ريادة كفاءة الطاقة، بينما تم تكريم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في فئة داعم مميز لترشيد الطاقة.

ويعمل برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميّز كمنصة مهمة لتكريم المساهمات البارزة للمؤسسات والأفراد نحو تعزيز الاستدامة، كما يجسّد التزام إمارة دبي بالاستدامة وكفاءة الطاقة في مسيرتها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 من خلال تعزيز النمو المستدام والتكيّف المناخي.