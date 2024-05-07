فعاليات الدورة الخامسة لـ«جوتيك 2024» تنطلق في دبي

تحت رعاية وحضور سمّو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، انطلقت امس أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2024» التي تنظمها شركة «دراجون أويل انترناشونال» للنفط والغاز في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 9 مايو الجاري تحت عنوان: «النهوض بالطاقة المستدامة.. من خلال الابتكار والتعاون.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، سعيد محمد الطاير: «يسعدنا أن نطلق النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر في إمارة دبي، والذي يعد منصة لقادة الفكر وخبراء الصناعة والأكاديميين المميزين، لمشاركة خبراتهم وآرائهم، وتبادل معارفهم بهدف تعزيز نمو قطاع الطاقة واستراتيجية حكومة دبي في الحفاظ على مبادئ الاستدامة، والتي تشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، واستكمال مبادرات هذا العام 2024 (عام الاستدامة )».

وأضاف أن المؤتمر يستهدف مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والتشاور حول تلبية احتياجات القطاع في المستقبل بكفاءة عالية، لدعم التطور التكنولوجي ودفع عجلة التقدم الصناعي نحو الأمام في مجال النفط والغاز.

وأوضح الطاير، أن «أجندة المؤتمر ستتضمن جلسات تفاعلية وفرصا للتواصل ومعرضا لأحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز وسيتاح للمشاركين الفرصة لمشاهدة المتحدثين من أنحاء العالم، وهم يشاركون أفكارهم واستراتيجياتهم من خلال جلسة تنفيذية رئيسية و5 جلسات نقاش و3 جلسات خاصة و51 جلسة فنية وأكثر من 60 جلسة للملصقات الإلكترونية، بما يثري الحوار البناء ويسهم في تطوير الإستراتيجيات والخطط المستقبلية لقطاع الطاقة، من خلال التبادل الفعّال للرؤى على مختلف الأصعدة».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل«،، علي راشد الجروان، إنه «تم اختيار برنامج (جوتيك 2024) بعناية ليعكس أهم الاتجاهات والتطورات في قطاع الطاقة. لقد جمعنا عدداً من المتحدثين رفيعي المستوى والذين سيتناولون مجموعة واسعة من المواضيع، من تحليل البيانات إلى استكشاف الموارد غير التقليدية والاستدامة والانتقال للطاقة، واستخدام التكنولوجيا الذكية واكتساب رؤى جديدة لتحسين العمليات الصناعية وزيادة الكفاءة والإنتاجية».

وأضاف أن «(جوتيك 2024) لهذا العام يجمع بين ألمع العقول والمبتكرين للحديث حول تحديات الذكاء الاصطناعي وما يقدمه من إمكانيات هائلة قادرة على تحسين وتحويل العديد من الصناعات ويستضيف قمة (IOGP) التي تقدم منصة استثنائية لمناقشات فاعلة حول مستقبل قطاع النفط والغاز، بما يتماشى مع تركيزها على الاستدامة والابتكار معاً بوصفها قيمة أساسية لـ (GOTECH)، ما يخلق حدثاُ شاملاً ومميزاً».

وأضاف: "تم اختيار برنامج GOTECH 2024 بعناية ليعكس أهم الاتجاهات والتطورات في قطاع الطاقة، مشيراً أن جوتيك 2024 لهذا العام يجمع بين ألمع العقول والمبتكرين للحديث حول تحديات الذكاء الاصطناعي وما يقدمه من إمكانيات هائلة قادرة على تحسين وتحويل العديد من الصناعات، كما يستضيف المؤتمر قمة الجمعية العالمية لمنتجي النفط والغاز (IOGP)، ويقدم هذا التجمع الرفيع المستوى لقادة الصناعة منصة استثنائية لمناقشات فاعلة في تشكل مستقبل قطاع النفط والغاز.

وشهدت فعاليات مؤتمر ومعرض جوتيك للطاقة المستدامة العديد من الجلسات التفاعلية، حضرها قادة الفكر وخبراء الصناعة والأكاديميين رفيعي المستوى والمستثمرين في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك جلسات حول موازنة التمويل لمشاريع الطاقة، استراتيجيات لتقنيات تحول الطاقة، تحليل البيانات في سجلات الآبار والبيتروفيزياء، قصص النجاح في إدارة المشاريع، تحويل التحديات إلى فرص، أفضل الممارسات في الصحة وسلامة البيئة، وتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط".

وأكدت رئيسة الأحداث العالمية في جمعية مهندسي البترول، ميشيل بويد، أهمية المؤتمر لهذا العام. وقالت إنه «بالإضافة إلى الدورات الخمس السابقة، لايزال المؤتمر حدثا رئيسيا مهما واستثنائيا يجمع بين العقول وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتشكيل مستقبل الصناعة.. ونحن متحمسون للمشاركة في هذه التجربة المحورية وتسهيل التواصل بين الشركات من جميع أنحاء العالم».