«منتدى دبي للأعمال - الصين» ينطلق 21 أغسطس المقبل

أعلنت غرف دبي عن تنظيم «منتدى دبي للأعمال - الصين»، وذلك في مدينة بكين خلال الفترة من 21 إلى 22 أغسطس من العام الجاري، لتدشن بذلك أولى الدورات الدولية للمنتدى، التي سيتم تنظيمها خلال العام الجاري في عدد من أبرز مدن المال والأعمال حول العالم، لتسليط الضوء عالمياً على الآفاق الواعدة التي تزخر بها الإمارة في ظل أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتهدف غرف دبي من خلال تنظيم فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين» إلى استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية «يونيكورن»، والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي، إلى جانب دعم المستثمرين والشركات الصينية لعقد شراكات واعدة مع نظرائها في الإمارة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية.

وسيركز المنتدى على مجموعة من القطاعات المتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، بما يشمل الاقتصاد الرقمي، والرعاية الصحية، والقطاع المالي، إلى جانب التجزئة، والسياحة والسفر، والقطاع العقاري.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «رسخت دبي مكانتها نموذجاً فريداً في توفير الفرص النوعية، وبناء الشراكات المثمرة لمجتمع الأعمال عالمياً. وتواصل الإمارة تعزيز مكانتها الريادية وجاذبيتها الاستثمارية على الساحة الدولية بالاعتماد على مقوماتها التنافسية النوعية، وارتباطها الوثيق مع كل دول العالم، إلى جانب البيئة المحفزة لنمو وتوسع الأعمال». وأضاف: «نجحت غرف دبي من خلال تنظيم المنتدى في بناء منصة حيوية تسهم بفعالية في تعزيز صدارة الإمارة لمراكز الاستثمار والتجارة حول العالم»، لافتاً إلى أن الصين تشكل الوجهة المثالية لإطلاق أولى الدورات الدولية للمنتدى، وذلك في ظل دورها الرئيس في الاقتصاد العالمي، بوصفها مركز ثقل صناعي وتجاري وتكنولوجي، إلى جانب العلاقات الاقتصادية الراسخة والمتنامية بين دبي والصين على الأصعدة كافة.