«ويبيدو» للذكاء الاصطناعي تتوسع في المنطقة عبر «دبي المالي العالمي»

أعلنت «ويبيدو»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أمس، تأسيس مقر لها لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مركز«إنوفيشن هب» بمركز دبي المالي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «يتميز مركز (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي بتوفير منظومة بيئية متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والـ(ويب 3)، والتي تتضمن مرافق استثنائية عالمية المستوى، وفرصاً رائعة للتواصل، وبوابة متميّزة للابتكار في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي والـ(ويب 3)». وأضاف: «يعكس سجل نجاحات (ويبيدو) في تقديم حلول التسويق ونمو الأعمال الحاصلة على جوائز عدة، مدى التزامها الحقيقي بتبسيط وتسريع التحول الرقمي وجعله متاحاً للجميع، ويسرنا الترحيب بانضمامها إلى منظومتنا الابتكارية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإسهامات القيّمة بما يخدم مستقبل القطاع، إذ ستتضمن شراكتنا الاستراتيجية تبادل المعرفة والمبادرات المشتركة، لدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (والويب 3) في التسويق ونمو الأعمال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية».

من جانبه، قال المؤسس المشارك والمدير العام العالمي لدى «ويبيدو»، جيوفاني فاريسيه: «نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي محرّك للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية لخلق المزيد من الوظائف بمستويات غير مسبوقة، فالتقنية تتمتع بإمكانات تتيح لها تغيير ملامح القطاعات الحالية وإنشاء نماذج جديدة بالكامل للأعمال تماماً كما فعل ظهور الإنترنت قبل عقود».

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى «ويبيدو» الشرق الأوسط وإفريقيا، كيتاكي بانجا: «سيمكننا افتتاح مقرنا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دولة الإمارات، من العمل في بيئة ديناميكية تشجّع الابتكار والتحوّل وتدعمه، حيث نتطلع إلى إقامة الشراكات المتينة ومنها تعاوننا المهم مع مركز (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي، والمؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمشروعات الإقليمية الناشئة، للتعاون نحو تحقيق المزيد من الجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة».

يذكر أن «ويبيدو» المعنية بتطوير حلول التسويق والنمو للعلامات التجارية الدولية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل ضمن منظومة تشاركية، من خلال الشراكة مع بنوك وشركات اتصالات وهيئات اقتصادية وتجارية وشبكات وكالات.