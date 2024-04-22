عمومية "إعمار العقارية" تقر توزيعات بقيمة 4.4 مليار درهم وتنتخب إدارة جديدة

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي اليوم الإثنين مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.4 مليار درهم أو 50 فلساً للسهم تمثل 50% من رأس المال عن العام الماضي.

ووافقت العمومية أيضاً على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم: محمد العبار، وبطي عبيد الملا، وعمر بوشهاب، ومحمد عمر كريم، وجمال بن ثنية، وأحمد جمال جاوه، وإيمان عبدالرزاق، وعبدالله علي أحمد الفلاسي، وأحمد بن مسحار المهيري.

وكان مجلس الإدارة الماضي للشركة يترأسه جمال بن ثنيه وكان يضم أعضاء مكونين من كل من أحمد جمال جاوه، ومحمد العبار، وأحمد ثاني المطروشي، وجاسم العلي، وسلطان سعيد المنصوري، وهلال المري، وبطي الملا، وإيمان عبدالرزاق.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 70% إلى 11.6 مليار درهم، وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين البالغة 9.2 مليار درهم.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بـ 7% إلى 26.75 مليار درهم، كما سجلت "إعمار" قفزة في إيرادات التمويل بأكثر من 600% إلى 564 مليون درهم.

وقفزت الأرباح الفصلية للشركة بـ 220% إلى 3.35 مليار درهم في الربع الرابع من 2023.