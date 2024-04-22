الإمارات تؤكد أهمية مواجهة تحديات التنمية الدولية

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، مؤكدة أهمية توحيد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التنمية الدولية.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، الذي ترأس وفد الدولة، أهمية القضايا التي تمت مناقشتها ضمن الاجتماعات ودورها في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تضافر الجهود المشتركة لتسريع التنمية الشاملة والمستدامة، للمضي نحو مسار تنموي عالمي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات. كما عقد الحسيني اجتماعات مع وزراء المالية في كل من باكستان، وإثيوبيا، وبولندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تطرقت النقاشات إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، وتوحيد جهود التعاون الدولي لحل التحديات العالمية.