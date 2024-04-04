«إيزي ليس» تستحوذ على 60% من «يونايتد ترانس»

أعلنت شركة «إيزي ليس» العاملة في مجال حلول التنقل المتكامل، والتابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على 60% من شركة «يونايتد ترانس»، مزود حلول السكك الحديدية وحلول التنقل والمواصلات التابعة لـ«مجموعة شركات السركال»، في خطوة استراتيجية تجسد التزام «إيزي ليس» الثابت بتوسيع قدراتها ووجودها عبر قطاع التنقل الإقليمي.

وتصدرت «يونايتد ترانس» التي تأسست عام 2008، مشهد تطوير النقل الإقليمي بإطلاقها حلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما في ذلك السكك الحديدية والتنقل الذكي والطيران والنقل البحري، وكذلك حلول الفحص الأمني. وتتعاون الشركة مع كبريات المؤسسات والكيانات العالمية في مختلف مجالات وسائل النقل، ولديها حضور قوي في قطاعي السكك الحديدية والتنقل الذكي، كما شاركت في العديد من المشروعات الرئيسة المتعلقة بالسكك الحديدية في المنطقة، بما في ذلك «الاتحاد للقطارات»، و«مترو دبي»، و«ترام دبي»، ومطار دبي لنقل الركاب، و«مترو الدوحة». كما أثبتت الشركة ريادتها في دعم مشروعات التنقل الذكية الفريدة، مثل خدمة حافلة دبي تحت الطلب، وخدمة حافلة عجمان تحت الطلب، وخدمة حافلات أبوظبي لينك. وتسعى «إيزي ليس» - من خلال استحواذها على حصة أغلبية في «يونايتد ترانس» - إلى إقامة تعاون وتكامل بين الكيانين.