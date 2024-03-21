600 مليون درهم توزيعات نقدية لـ «الأنصاري» لعام 2023

عقدت «الأنصاري للخدمات المالية»، اجتماع الجمعية العمومية، حيث وافق مساهمو الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

ووافق المساهمون على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 300 مليون درهم (بواقع أربعة فلوس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية 2023 إلى 600 مليون درهم، وكذلك قد تمت الموافقة على بعض السياسات الخاصة بالشركة، والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة، وتوزيع الأرباح الخاصة بالشركة، والمسؤولية المجتمعية للشركة، وتخصيص نسبة 2% من صافي أرباح الشركة السنوية كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع.

وقال رئيس مجلس إدارة «الأنصاري للخدمات المالية»، محمد علي الأنصاري: «يظهر الأداء المالي والتشغيلي الذي قدمته (الأنصاري للخدمات المالية) في عام 2023 قوة نموذج أعمالنا. نحن فخورون بالإعلان عن أن مبادراتنا الاستراتيجية للنمو، وتفانينا في الابتكار، قد أسفرا عن نقلات نوعية، ما أتاح تعزيز القيمة الطويلة الأمد للمستثمرين».