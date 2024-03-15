سيف بن زايد: «خام مربان» أصبح ضمن مؤشرات أسعار النفط العالمية، جنباً إلى جنب مع غرب تكساس وبرنت

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إنه بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، أصبح «خام مربان» ضمن مؤشرات أسعار النفط العالمية، جنباً إلى جنب مع غرب تكساس وبرنت.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة الإمارات الريادية في قطاع النفط العالمي، أصبح «خام مربان» ضمن مؤشرات أسعار النفط العالمية، جنباً إلى جنب مع غرب تكساس وبرنت، مع إطلاق بلومبيرغ مؤشر بلومبيرغ الجديد لخام مربان، ليكون ضمن مؤشرها للسلع وهو أحد أهم المؤشرات العالمية».



وأضاف سموه: «أصبح «مربان» مؤشراً جديداً لتسعير النفط في منطقة جغرافية جديدة، معززاً تنوع الاستثمارات وآفاقها في أسواق النفط العالمية».