38.3 مليار دولار قيمة تجارة الماس في دبي خلال 2023

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن حصيلة إجمالي تجارة الماس في دبي خلال عام 2023، والتي أظهرت ارتفاع قيمة تجارة الماس الخام والمصقول بنسبة 2% لتصل إلى 38.3 مليار دولار أميركي (141 مليار درهم)، وبالتالي وصول معدل النمو السنوي المركب خلال خمس سنوات إلى 11%.

وأوضح المركز أن قيمة تجارة الماس المصقول ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.9 مليار دولار، ما يعكس مكانة الدولة بوصفها واحداً من أكبر مراكز تجارة الماس على مستوى العالم.

وأصبحت دبي أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم عام 2021، بفضل تركيزها على هذا القطاع، إلا أن قطاع الماس المصقول في الدولة شهد نمواً متسارعاً جعله يستأثر بنسبة 44% من إجمالي قيمة التجارة. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام خلال العام الجاري بعدما شهدت دبي خلال فبراير افتتاح مختبر جديد تابع للمعهد الأميركي للأحجار الكريمة، إحدى المؤسسات الرائدة في تصنيف الماس على مستوى العالم.

وبلغت تجارة الماس الخام في الدولة 21.3 مليار دولار خلال عام 2023. وعلى الرغم من تراجع الأسعار العالمية للماس الخام بنسبة 20% خلال العام نفسه، فإن انخفاض قيمة التجارة في الإمارات لم يتجاوز 13% على أساس سنوي، مع الحفاظ على كميات تجارة قوية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يمثل وصول تجارة الماس الخام والمصقول إلى 38.3 مليار دولار خلال العام الماضي، دليلاً آخر على نجاح دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الماس».

وأضاف أن «جاذبية الإمارة بالنسبة لقطاع الماس على مستوى العالم تتجسد في قدرتنا على الحفاظ على الزخم القوي في أحجام تجارة الماس الخام، فضلاً عن نمونا المتسارع في تجارة الماس المصقول والماس الصناعي. وشكّل قطاع الماس المصقول نصف تجارة الماس تقريباً، ما يعزز مكانتنا في صدارة مراكز تجارة الماس المصقول والخام على مستوى العالم».

وأضاف أنه «في ظل النجاح المستمر لمركز دبي للسلع المتعددة في استقطاب كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع من المراكز العالمية القديمة، سيواصل ترسيخ مكانته علامة فارقة في تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها تجار الماس للنمو والازدهار».

ووفقاً للمركز، عززت دبي الدعم الذي تقدمه لتجار الماس المصنّع معملياً، وذلك في سعيها إلى تكرار النجاح الذي شهده قطاع الماس الطبيعي.