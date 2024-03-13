«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»: 2.52 مليون قرض وبطاقة ائتمان جديدة خلال 2023

كشف المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، عن ارتفاع عدد القروض المصرفية وبطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة خلال عام 2023 بنسبة 3%، لتصل إلى 2.52 مليون عقد (قرض وبطاقة ائتمان)، مقارنة بـ 2.44 مليون عقد في عام 2022.

وقال لطفي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «هذا الارتفاع يشير إلى قوة الوضع المالي للمتعاملين والبنوك على حد سواء، إضافة إلى ارتفاع ثقة المؤسسات بقدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم المالية»، مشيراً إلى أن عدد العقود النشطة (قروض وبطاقات) وصل إلى 9.8 ملايين عقد في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة تصل إلى 11%، مقارنة بمستواها عند 8.9 ملايين عقد في نهاية 2022.

وحول بيانات الأفراد والشركات لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أوضح لطفي أن «قاعدة بيانات الشركة كما في نهاية العام الماضي باتت تضم 16.6 مليون فرد وشركة، بما في ذلك 7.1 ملايين مقترض (فرداً وشركة)، منهم 4.2 ملايين مقترض نشط (فرداً وشركة)».

ولفت إلى أن «عدد الأفراد المقترضين يصل إلى 3.99 ملايين متعامل، فيما يصل عدد الشركات المقترضة إلى 189 ألفاً، إضافة إلى 1.7 مليون شركة في سجلات الاتحاد للمعلومات الائتمانية«.

يذكر أن»الاتحاد للمعلومات الائتمانية«شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في العام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.

والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً المقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.