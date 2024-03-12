90.8 % نسبة إشغال فنادق دبي خلال فبراير الماضي

سجلت مستويات الإشغال في فنادق دبي نموا بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 90.8%، وفقًا للبيانات الأولية لشهر فبراير الصادرة عن شركة "كوستار" المتخصصة في توفير تحليلات وبيانات أسواق العقارات وقطاع الفنادق حول العالم.

وأشارت بيانات الشركة أن متوسط السعر اليومي للغرفة بلغ في فبراير الماضي 887.06 درهم بزيادة 9.3%، فيما بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 805.21 درهماً بارتفاع نسبته 13.1%.

وتم تسجيل أعلى مستويات الإشغال في دبي في الفترة ما بين 20 و22 فبراير، بنسبة إشغال 96.2% و96.8% و96.5% على التوالي.

وبينت أن مستويات الإشغال اليومي في السوق بقيت أعلى من 80% طوال الشهر بأكمله. وارتفع مستوى السعر اليومي للغرفة يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير لتصل إلى 1114 درهماً.

وأوضحت بأن الفعاليات ساعدت أداء الفنادق في السوق خلال الشهر، بما في ذلك معرض جلفود الذي انعقد بين 19 و23 فبراير، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية بين 15 و25 فبراير، وبطولة دبي للأسواق الحرة للتنس بين 18 فبراير و2 مارس، وغيرها من الأحداث والفعاليات التي شهدها الشهر.