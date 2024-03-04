"معرض دبي الدولي للأخشاب" ينطلق غدًا بمشاركة 42 دولة

تنطلق غداً، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الـ 20 من معرض "دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، بمشاركة 7 أجنحة عرض دولية و682 عارضا من 42 دولة حول العالم، لاستعراض أبرز اتجاهات الصناعة وأحدث التطورات التقنية والمنتجات الخشبية.

يقدم المعرض على مدار 3 أيام عددا من الفعاليات، أبرزها مؤتمر يضم جلسات نقاشية يشارك فيها خبراء ومختصون وعاملون في القطاع، لتبادل المعارف والاطلاع على أحدث المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ويعد فرصة للاطلاع على مجموعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج إلى جانب استعراض الأدوات والآلات والطلاءات الخشبية.

ويتم على هامش المعرض تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأخشاب على تقديم حلول وأفكار جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات ذات الصلة بالقطاع.

يجمع الحدث مئات العارضين من دول مختلفة حول العالم، ويحظى بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات وشركات رائدة محلية وعالمية.