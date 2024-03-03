«دييز» تحقق قفزة نوعية في أرباحها التشغيلية خلال 2023

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، تحقيق السلطة أداء استثنائياً العام الماضي، بفضل الاستراتيجيات الطموحة التي تبنّتها منذ تأسيسها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسجلة قفزة نوعية في أرباحها التشغيلية لعام 2023 بلغت نسبتها 64.6%، مقارنة بعام 2022، بما يرسخ حضور السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها في منظومة دبي الاقتصادية.

ونجحت السلطة - التي تخطت القيمة السوقية لصافي أصولها 20.8 مليار درهم - في تعزيز النمو في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 49.2%، محققة نمواً في إجمالي الإيرادات بلغ 8.1%، وهو ما يعكس دور «دييز» المتنامي كداعم رئيس ورافد أساسي لاقتصاد إمارة دبي، عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث المتمثلة في «المنطقة الحرة بمطار دبي» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي»، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة تحت مظلتها بنسبة 15.3%، فيما يبلغ عدد الكوادر البشرية العاملة فيها أكثر من 70 ألف موظف، بنمو كبير وصل إلى 30.5% في عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وتأتي هذه النتائج لتعزز إسهام «دييز» المباشر في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي التي سجلت 5.1%، حسب آخر الإحصاءات في عام 2021. كما شهدت «دييز» من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لها نمواً في عدد من أبرز القطاعات الاقتصادية العاملة فيها، والتي تتضمن ستة قطاعات أساسية تمثل 95% من إجمالي عدد الشركات التي تحتضنها، بما فيها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي شهد نمواً بنسبة 24.4%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية التي سجلت نمواً بنسبة 89.6%، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 18.1%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 106.9%، وقطاع الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 93%، فيما سجل قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 48.3%.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «انتهجت (دييز) منذ تأسيسها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجيات طموحة تشجع على الاستثمار، وتُعزّز الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي، وتؤكد التزام السلطة ومناطقها الاقتصادية المتكاملة بالإسهام في تحقيق النمو المستدام للإمارة وزيادة جاذبيتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وذلك عبر التخطيط المدروس والتطلع نحو المستقبل والاستعداد له بشكل استباقي، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الإمارة والارتقاء بسمعتها بوصفها وجهة إقليمية وعالمية رائدة ومتميزة في مجال الاستثمار بأشكاله وأنواعه كافة، وهو ما ينعكس على شكل النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها خلال عام 2023».

وأضاف سموه: «تنسجم النتائج القياسية التي حققتها (دييز) في غضون عامين من تأسيسها، مع النمو المتسارع الذي يحققه اقتصاد إمارة دبي، وهي تجسد مستهدفات (دييز) ومحور تركيزها، وسعيها الدؤوب إلى تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، من خلال تسخير كل إمكاناتها لبناء منظومة اقتصادية تخدم القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الإمارة، وتوفير أطر العمل اللازمة للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يُعزّز رؤيتها الرامية إلى بناء سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي ترسيخ موقع إمارة دبي نموذجاً اقتصادياً واستثمارياً يقدم فرصاً واعدة ومجزية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ويدعم إسهام القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في مسيرة دبي التنموية الطموحة، وفق استراتيجية (دييز) الجديدة التي أطلقتها بداية هذا العام».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الدكتور محمد الزرعوني: «تجسد النتائج الإيجابية التي تحققت خلال عام 2023، حرص (دييز) على تعزيز إسهام مناطقها الاقتصادية المتكاملة في دفع نمو اقتصاد دبي، والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وجاذبيتها الاستثمارية على الخريطة الاقتصادية العالمية، بما يدعم تطلعات دبي نحو بناء أفضل اقتصاد وفق (مئوية الإمارات 2071)، ورؤية (نحن الإمارات 2031)».

وأضاف: «تزداد أهمية ودور المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي عاماً تلو عام، في ظل ما توفره من فرص واعدة لمختلف القطاعات الحيوية، وما تتيحه من إمكانات لنشوء صناعات جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والابتكار، بما يمكّنها من تحقيق مثل هذه النتائج الاستثنائية، وإرساء قاعدة متينة لاقتصاد المستقبل، فضلاً عن الإسهام بشكل مباشر في دفع مسيرة دبي التنموية، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وفي تعليقه على جهود «دييز» لتوفير بيئة مثالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، قال الزرعوني: «اتضح التزام (دييز) بتوفير ودعم الفرص الواعدة للقطاعات الجديدة بشكل جلي، من خلال إطلاق الصندوق الاستثماري بقيمة 500 مليون درهم لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي جاء بمثابة نقلة نوعية في مستوى وآلية تقديم الدعم بشكل مباشر لرواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لتطوير اقتصاد المستقبل، باعتبار أن لهذه الشركات دوراً رئيساً في نمو اقتصاد إمارة دبي خلال العقد المقبل».

ويعد الصندوق الجديد أول برنامج استثماري ينطلق تحت اسم «شركة أوراسيا كابيتال»، ذراع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الشركة المستقلة والمتخصصة في عمليات الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث سيساعد الصندوق الاستثماري في تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس، وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية خلال 2023

■ %8.1 ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات مقارنة بعام 2022.

■ %49.2 نمواً في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

■ أكثر من 20.8 مليار درهم القيمة السوقية لصافي أصول «دييز».

■ %15.3 نمواً في عدد الشركات المسجلة تحت مظلتها.

■ 70 ألفاً إجمالي عدد الكوادر العاملة في المناطق الاقتصادية التابعة لـ«دييز» بنمو 30.5%.