«الإمارات دبي الوطني» يدعم «هاكاثون InnovAIte» ينظمه طلاب

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن دعمه لـ«هاكاثون InnovAIte»، أول «هاكاثون» وطني للذكاء الاصطناعي يجريه طلاب لأقرانهم في دولة الإمارات.

وتقام هذه المبادرة، التي أطلقها أربعة طلاب من كلية دبي في المرحلة الثانوية، على مدار ثلاثة أيام (1-3 مارس) بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين؛ وبدعم من بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ومجموعة «هيل» التعليمية.

ويندرج دعم البنك لـ«هاكاثون InnovAIte» في إطار مساعيه المستمرة لرعاية الابتكار مع التركيز بصورة خاصة على تشجيع المواهب الواعدة وتوفير أسباب النجاح لهم.

ويعكس تعاون البنك مع الشركاء من أصحاب الرؤية المماثلة التزامه بحفز الإبداع وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العملية. وتتماشى هذه الشراكة مع الرسالة الشاملة لبنك الإمارات دبي الوطني في دعم المجتمع والمساهمة بفعالية في بناء مستقبل واعدٍ لأجيال الشباب.

وقال رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ميغيل ريو تينتو: «سيوفر (هاكاثون InnovAIte) للجيل المقبل فرصة ثمينة لعرض أفكارهم المبتكرة وتوظيفها في إيجاد حلول تدعم المجتمع بدرجة كبيرة، وخاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث لا حدود لما يُمكن تحقيقه».

من جانبه، قال مؤسس «InnovAIte»، آدي جاين: «نسعى من خلال مبادرة (InnovAIte) إلى توفير منصة لتمكين الطلاب من التعرف على الذكاء الاصطناعي، وحفزهم على المشاركة في تطوير حلول فعالة لمواجهة تحديات العالم الحقيقي».

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «هيل» التعليمية، بيتر دافوس: «يسرنا المساهمة في رعاية (هاكاثون) الذكاء الاصطناعي تقديراً منا للروح العالية التي يتحلى بها الطلاب منظمو هذه المبادرة».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «من خلال تبني روح الابتكار والتعاون، يفخر مركز (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي بدعم (هاكاثون InnovAIte)، وهي مبادرة رائدة لتمكين العقول الشابة من استكشاف الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «باعتباره يهدف لتعزيز التنوع والشمولية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، يتماشى (الهاكاثون) تماماً مع التزامنا برعاية المواهب ودفع عجلة التقدم التكنولوجي».

وسيتم تكليف الفرق المشاركة (مجموعات مكونة من 2 إلى 4 طلاب) بتطوير حلول مبتكرة لموضوع رئيس يتم الكشف عنه في يوم «الهاكاثون».

ويتعين على الطلاب المشاركين توظيف مهاراتهم في التفكير النقدي والابتكار لتطوير حلول عملية تساعد المجتمع من حولهم.

ويشمل ذلك وضع نماذج أولية لحلولهم بمساعدة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ«OpenAI» وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي المعروفة، وبذلك يتخطى الطلاب حدود المعرفة النظرية لمفهوم الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق العملي.

وتم فتح باب التسجيل في «الهاكاثون»، وتقتصر المشاركة على 35 فريقاً.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول في 1 مارس من الساعة 2 إلى 3 بعد الظهر بمقدمة عبر الإنترنت، وإنشاء الأوامر، وجلسة مخصصة لطرح الأسئلة؛ ويعمل المطورون بعد ذلك على إيجاد حلول فريدة لموضوع التحدي.

ويواصل الطلاب في اليوم الثاني العمل على حلول الذكاء الاصطناعي.

وتنطلق أعمال اليوم الثالث في مركز الابتكار بمركز دبي المالي العالمي عند الساعة 11 صباحاً، حيث يُقدّم المشاركون البرمجيات التي ابتكروها لتبدأ بعدئذٍ مرحلة العروض التقديمية عند تمام الساعة 2 ظهراً، ويليها حفل توزيع الجوائز.

ومن خلال المشاركة المجانية والجوائز القيّمة التي تتجاوز 10 آلاف درهم، والمكافآت النقدية والفرص الحصرية، يهدف «هاكاثون InnovAIte» إلى بلورة مستقبلٍ جديد من خلال الابتكار والتعاون والقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.