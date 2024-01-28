الإمارات تروّج للقطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية خلال «المنتدى المالي الآسيوي»

شهدت فعاليات النسخة الـ17 من المنتدى المالي الآسيوي مشاركة عربية واسعة وسط حضور بارز لدولة الإمارات للمساهمة في توطيد العلاقات المالية العالمية، وتعزيز الجهود تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.

وشارك في المنتدى المالي الآسيوي من الإمارات كل من دبي، والشارقة ممثلة في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» ومجموعة «المشرق»، وذلك ضمن منطقة الاستثمار العالمي بهدف استكشاف القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال من جميع أرجاء القارة الآسيوية والعالم.

وشملت المشاركات العربية في المنتدى المالي الآسيوي أيضاً كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي. وقال وزراء ومسؤولون حكوميون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركتهم في فعاليات المنتدى الذي عقد في هونغ كونغ، إن المنتدى شكل منصة مهمة لاستعراض أبرز القضايا المالية والاقتصادية على الخريطة العالمية ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأشاروا إلى أن المنتدى المالي الآسيوي يعتبر من أبرز الفعاليات في القطاع المالي على مستوى العالم، حيث جمع نخبة من المختصين من القطاعات كافة للتباحث وتبادل الخبرات وتوحيد وجهات النظر بشأن الأنظمة المالية والاستثمارية لتحقيق الاستدامة والاستقرار الماليين لمختلف دول العالم.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي، فضلاً عن كونه منصة لمواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات».

وأشار إلى أن الوزارة استعرضت خلال المنتدى مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات، بالإضافة إلى تجربة الدولة في التمويل المستدام، وأيضاً جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو 2023.

من جانبه قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إنه طرح خلال مشاركته في المنتدى الرؤية المصرية للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن المنتدى يعد من أكبر المنتديات المالية على مستوى العالم، وسط مشاركة عدد كبير من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في المنتدى مهمة لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد المصري، والتعرف إلى آراء المتخصصين حول اتجاهات الاقتصاد العالمي.