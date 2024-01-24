التجارة الإلكترونية عبر «مواقع التواصل» الأكثر ترخيصاً خلال 2023

تصدّرت أنشطة قطاع التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنشطة قطاع الأعمال الأكثر ترخيصاً في الدولة خلال العام الماضي، لتستحوذ على 1900 ترخيص جديد.

وأظهرت قائمة لأكثر 10 أنشطة ترخيصاً خلال العام الماضي، بإجمالي 12.365 ألف ترخيص، استناداً إلى بيانات السجل الاقتصادي الوطني؛ تنامي نشاط المشروعات الصغيرة بشكل خاص لتعكس النمط الأكثر انتشاراً للمشاريع، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية وأنشطة التجارة الخارجية.

وحافظت أنشطة المقاولات على جاذبيتها لأصحاب الأعمال لتكون ثاني أكثر الأنشطة ترخيصاً، وتستحوذ على 1680 ترخيصاً تقريباً. كما استحوذ قطاع التجارة التقليدية على نصيب كبير من التراخيص الجديدة عبر ثلاثة أنشطة رئيسة هي: أنشطة التجارة العامة التي حصلت على 1660 ترخيصاً لتأسيس الشركات، ثم أنشطة شركات الاستيراد بنحو 1650 ترخيصاً، تلاها أنشطة التصدير بـ1125 ترخيصاً جديداً.

وفي الوقت نفسه واصلت أنشطة التجارة الإلكترونية جذب قطاع الأعمال أيضاً من خلال أنشطة التجارة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية بـ1250 ترخيصاً.

وأظهرت القائمة عودة أنشطة الأغذية والمشروبات والمطاعم إلى قائمة الأنشطة المفضلة لأصحاب الأعمال بتسجيل 1570 ترخيصاً، ثم أنشطة خدمة تأجير العقارات وإدارتها بـ880 ترخيصاً، وسجلت أنشطة الطباعة أكثر من 650 ترخيصاً.