%26 نمواً في صافي أرباح «دبي الإسلامي» إلى 7 مليارات درهم في 2023

أفاد بنك دبي الإسلامي، بأن صافي أرباح المجموعة للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، سجلت نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي، ليصل إلى 7.010 مليارات درهم، مقابل 5.552 مليارات درهم في العام السابق، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وأكد البنك، في بيان أمس، أن صافي التمويلات واستثمارات الصكوك سجل نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 268 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في عام 2023 إلى نحو 88 مليار درهم، مقارنة بـ63 مليار درهم للسنة المالية 2022.

وتراجعت وتيرة دفعات التسوية المبكرة بشكل كبير على مدار العام، بنسبة 31% على أساس سنوي، ما أدى إلى نمو في صافي التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 29 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الدخل 20.142 مليار درهم، مقارنة بـ14.101 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 43% على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 11.665 مليار درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 8.503 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، مقارنة بـ7.734 مليارات درهم للسنة المالية 2022. وشهدت الميزانية العمومية توسعاً قوياً بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 314 مليار درهم.

ووصلت ودائع المتعاملين إلى 222 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37% من قاعدة ودائع المتعاملين. وتزايد الاهتمام بالودائع الاستثمارية لترتفع مساهمتها في إجمالي الودائع إلى 63% مرتفعة من 56% في نهاية عام 2022. وحافظت السيولة على مستويات صحية مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 188.7%.

وقال مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «يستمر اقتصاد دولة الإمارات بالتوسع على الرغم من تزايد الصعوبات في الأوضاع المالية العالمية على خلفية ارتفاع مستويات التضخم والنمو العالمي المعتدل. وشهدت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عاماً قوياً، حيث حققت دبي مكاسب قوية تتجاوز نسبتها 20% على أساس سنوي، مدعومة بسلسلة قوية من صفقات الاكتتابات العامة، وارتفاع حجم التداولات. كما أظهر القطاع المصرفي أيضاً مرونة قوية، مع ميزانيات عمومية صحية ومتنامية وتحقيق أرباح أعلى».

وأضاف: «أما بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، فقد كان 2023 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، حيث حقق البنك أعلى ربحية في تاريخه. ويأتي ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 7.010 مليارات درهم بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي، نتيجة مباشرة لجهودنا الاستراتيجية المتواصلة لتنمية هذه المؤسسة الحيوية، وتعزيز ريادتها في مجال التمويل الإسلامي العالمي».

وتابع: «انطلاقاً من دعمنا الثابت لعام الاستدامة في دولة الإمارات، فإننا مستمرون بالتزامنا بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لتقديم تمويلات مستدامة بقيمة تريليون درهم على مدى السنوات المقبلة. ولطالما كان بنك دبي الإسلامي في طليعة هذا الالتزام، وذلك من خلال إصدار صكوك مستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم محفظة متنامية من أنشطة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وسيواصل البنك تعزيز ودعم العمل المناخي في الإمارات وخارجها خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال استراتيجية طويلة المدى وضعها البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «حقق اقتصاد دبي نمواً استثنائياً خلال عام 2023 بسبب العوامل الهيكلية والدورية إضافة إلى تقليص الديون. وسجلت بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي مستوى استثنائياً عند نهاية العام، بلغ 57.7 في شهر ديسمبر، الأمر الذي يمثل تسارعاً صحياً وسليماً. وسجلت مستويات ائتمان البنوك نمواً ملحوظاً، ما يعكس وفرة الفرص والسيولة بما يتماشى مع ازدهار الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات».

وأضاف شلوان: «سجلت ربحية بنك دبي الإسلامي مستوى قياسياً خلال السنة المالية 2023، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 7.010 مليارات درهم، بزيادة 26% على أساس سنوي، مدعومة بنمو كبير في الموجودات، وتسجيل تكاليف مستقرة، وهوامش قوية، وانتعاش قوي بما يعكس الظروف الاقتصادية الصحية».

وتابع: «واصل بنك دبي الإسلامي أجندته التوسعية مع نمو ميزانيته العمومية بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 314 مليار درهم. وارتفعت محفظة التمويلات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 199 مليار درهم في مجال تمويلات الشركات والأفراد، مدعومة بزيادة في حجم تمويلات الشركات خارج الحدود وتمويلات القطاع الخاص. وسجلت تمويلات البنك وموجودات الصكوك نمواً بنسبة 12%، بما في ذلك الصكوك، متجاوزة أهدافنا للعام بأكمله».