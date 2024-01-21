مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط ينطلق 12 فبراير في دبي

ينطلق مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2024"، - الذي يقام برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية -، والمتخصص بقضايا نقل البضائع السائبة والمعدات الضخمة للمشاريع الكبرى يوم 12 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر لمدة يومين.

ويسلط المؤتمر الضوء على الموضوعات المحورية؛ مثل التنمية المستدامة للقطاع، واعتماد الحلول الرقمية المتقدمة، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الحيوية مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأفريقيا.

ويتوقع منظمو الحدث أن تستقطب نسخة 2024 أكثر من 8000 زائر من أكثر من 100 دولة، وسيغطي موضوعات مهمة قام بإعدادها المجلس الاستشاري للمؤتمر والذي يضم أعضاء من كبرى المؤسسات والجهات في الصناعة، وفي مقدمتها أدنوك للإمداد والخدمات، و"إير برودكتس"، و"بي بي سي تشارترنج"، و"دي بي شينكر"، و"دي إس في"، و"فلور".

وسيتم تنظيم سلسلة من الحوارات الاستراتيجية، تضم عددًا من خبراء الصناعة من جميع قطاعات سلسلة الإمداد والتوريد في المنطقة، من أهمها جلسة الحوار الخاصة باستعراض المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجلسة الحوار الخاصة بالمشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جلسة حوار أخرى لمناقشة الفرص الواعدة في أفريقيا، وجلسة خاصة بسوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وستحدد النسخة المقبلة من الحدث آفاق الأعمال الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، إلى جانب مناقشة دور المشاريع العملاقة في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة والأسواق الجديدة.

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط " نحرص على أن يشكل الحدث منصة مثالية تجمع المعنيين في الصناعة، ليتم التفاعل وتبادل المعرفة فيما بينهم، وللقيام بذلك قمنا بتحديد أهم القضايا وركزنا على الأسواق الجديدة التي تمتلك فرصًا هائلة لنمو الصناعة في المنطقة".

ويستعرض المؤتمر خلال جلسة حوارية أهم الاتجاهات الجديدة المؤثرة في مجال إدارة المشاريع واحتساب التكاليف، وستجمع جلسات "اتجاهات التجارة وإدارة الأسطول البحري" و"توقعات تغيّر الأسعار وسعة الحمولة والمحافظة على الاستدامة" و"الخدمات اللوجستية الشاملة من خلال الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة الأعمال في إدارة الموانئ"، عددًا من خبراء الصناعة لمناقشة تأثير تقلبات الأسعار خلال الأشهر المقبلة ، وسبل معالجة التحديات المستمرة التي تواجه الصناعة في خضم عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وأضاف بن بلامير " تم تصميم أجندة الفعاليات في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لمواجهة التحديات واقتناص الفرص الفريدة التي تشهدها الصناعة، والعمل على معالجة أهم الموضوعات في مشهد سريع التغير".

وستناقش جلسة "إعادة التفكير في أنماط الشحن" وجلسة "تجارب عملية لتبني التكنولوجيا اللوجستية في المشاريع الصناعية" آليات جديدة لتغيير نموذج العمل التقليدي في قطاع الشحن، لاختيار الطريقة الأفضل في تقليل المخاطر خلال تنفيذ المشاريع، كما ستركز الجلسات على أحدث التقنيات المختلفة المستخدمة في رفع كفاءة العمليات، وتحويل نماذج أعمال الموانئ والمحطات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الأفضل.