برنامج منح بـ 11 مليون درهم لدعم الأفكار المبتكرة في تقنيات الغذاء

أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عن إطلاق برنامج منح بقيمة 11 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع منصة «UpLink»، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف الإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجوع، وتعزيز مرونة واستدامة وصحة أنظمة الغذاء والماء.

ووقعت المؤسسة، خطاب نوايا مع «UpLink»، بهدف دعم المبادرة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي.

وبشكل عام، يهدف التعاون بين الطرفين إلى تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق مزيد من الابتكار في مجال أنظمة الغذاء.

وجاء الإعلان عن توقيع اتفاقية التعاون الجديدة على هامش مشاركة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في إطار البرامج والمبادرات التي ينفذها «مركز الابتكار الغذائي» في الإمارات.

ومن خلال منصة «UpLink» وشبكة مراكز الابتكار الغذائي حول العالم، يهدف التعاون بين الطرفين إلى استثمار الأفكار المبتكرة، لإيجاد أفضل السبل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، ودعم وتمكين المبدعين في قطاع النظم الغذائية من ترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس، من خلال تزويدهم بالموارد اللازمة لإطلاق وتنفيذ برامج نوعية، وتسهيل عملهم من الناحية الإجرائية، إضافة إلى تقديم كل مساندة ممكنة انطلاقاً من الخبرة الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، وفي جميع محاور عملها وبرامجها.