إدراج صندوق «شيميرا الهند» في سوق أبوظبي 26 يناير

أعلنت شركة «لونيت كابيتال»، المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع، والتابعة لشركة «لونيت هولدينغ ريستركتد ليمتد»، إطلاق صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول»، وهو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 26 يناير الجاري. ويعمل الصندوق على تتبع أداء الأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في بورصة بومباي، ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال ستة مفوضين معتمدين، إضافة إلى بوابة المستثمرين الإلكترونية في سوق أبوظبي، في الفترة من 12 إلى 17 يناير 2024.