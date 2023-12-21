جائزة زايد للاستدامة تستقبل طلبات المشاركة في دورتها لعام 2025

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة عن فتح باب تقديم طلبات المشاركة في دورتها لعام 2025.

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية، التقدم للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة ضمن فئاتها الست، وهي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، وذلك في موعد أقصاه 23 يونيو 2024.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «منذ تأسيسها في عام 2008 وتماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز الجائزة على تكريم إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال دعم وتحفيز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المستدامة والشاملة حول العالم، والتي تكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي والجهود العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ».

وأضاف: «تتطلع الجائزة إلى الإسهام في الأهداف العالمية المشتركة لتحقيق تقدم إيجابي ومستدام في مسار العمل المناخي بما ينسجم مع المعايير الجديدة التي أرستها استضافة دولة الإمارات للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف (COP28) التي اختتمت بالإعلان عن (اتفاق الإمارات) التاريخي الذي حظي بإجماعٍ دولي، والذي يمهد لتقديم استجابة فاعلة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس».

وفي إطار مساعيها للاستجابة لأزمة المناخ الملحة ومواصلة دعم جهود دولة الإمارات لتسريع الحلول العملية اللازمة لدفع العمل المناخي والنهوض بالمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، تمت زيادة قيمة الجائزة من 3.6 ملايين دولار أميركي إلى 5.9 ملايين دولار.

وستقدم الجائزة مليون دولار لكل من الفائزين في مجالات الصحة والغذاء والمياه والطاقة والعمل المناخي، في حين ستحصل كل مدرسة فائزة ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية التي تغطي ست مناطق جغرافية عالمية على ما يصل إلى 150 ألف دولار لتنفيذ مشروعها أو توسيعه.

وتشمل المناطق العالمية الست كلاً من الأميركتين، وأوروبا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ.