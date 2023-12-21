سوق أبوظبي العالمي يطلق منصّة حل المنازعات عبر الإنترنت

أعلن سوق أبوظبي العالمي أنه في إطار الاستجابة للاهتمام الكبير بالسوق كمركز رائد لتسوية المنازعات، سيطلق مركز التحكيم في «السوق» منصّة حل المنازعات عبر الإنترنت «ODR @ADGM» التي تقدم خدمة تسوية ووساطة متقدمة ورقمية بالكامل.

وأفاد السوق في بيان، بأن هذه الخدمة المتطورة تمكن مختلف الأطراف حول العالم من حل منازعاتهم عبر المفاوضات الموجهة شخصياً، أو من خلال الوسطاء المعتمدين دولياً لحل المنازعات بصورة نهائية.

وبحسب سوق أبوظبي العالمي، تعد منصة حل المنازعات «ODR @ADGM» منصة آمنة وسرية تعطي الأولوية لتمكين الأطراف من التحكم الكامل في حل منازعاتهم، ويُمكن الوصول إليها عن بُعد بسهولة وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني.

وعبر هذه المنصة، يمكن لمختلف الأطراف تقديم منازعاتهم من خلال توجيههم في سلسلة من الأسئلة التي تؤدي إلى تصميم «عرض تسوية» للطرف الآخر، ليتم في ما بعد إرسال دعوة إلى الطرف الآخر للانضمام إلى المنصة والمشاركة في المفاوضات.

وبمجرد تسجيل الطرفين، تبدأ المفاوضات عبر الإنترنت، وفق مواعيد نهائية مرنة تعتمد على احتياجات ومتطلبات الأطراف. وفي حالة قبول العرض، يتوافر نموذج اتفاقية تسوية جاهزة للاستخدام عبر المنصة، لتمكين حل موجه شخصياً، كما تتيح المنصة للأطراف خيار إنشاء اتفاقية التسوية الخاصة بهم بمساعدة ممثليهم القانونيين.

وأوضح «سوق أبوظبي العالمي» أنه في حال تعذّر الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض، فإنه يتاح أمام الأطراف خيار الوصول إلى وسيط، ما يتيح لهم التحكم بنتائج المنازعات، مشيراً إلى أن «الوسيط» سيحرص على مساعدة الأطراف في تقليص الخلافات أثناء مناقشات التسوية، والتوصل إلى حل وسط يقبله الطرفان بأقصى قدر من السرية والمرونة، وبالتالي تعتبر المنصة الرقمية مجهزة بالكامل لتمكين مختلف الأطراف من حل منازعاتهم، وتوفير الوقت والكلفة دون التأثير على عملياتهم التجارية اليومية بصورة غير مسبوقة.

ويأتي إعلان مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي عن هذه الخدمة الجديدة عقب إطلاق خدمات الوساطة في عالم الـ«ميتافيرس» أخيراً، إضافة إلى حل تقنية «بلوك تشين» الخاص بمحاكم سوق أبوظبي العالمي، بهدف الإنفاذ العالمي للأحكام التجارية، ليواصل سوق أبوظبي المالي رحلته الرائدة نحو التحوّل الرقمي في تسوية المنازعات.

وقالت المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ليندا فيتز-آلان: «مرة أخرى يؤكد سوق أبوظبي العالمي قدرته على توفير العديد من الطرق لتغيير نموذج حل المنازعات مع إعطاء الأولوية للاستدامة، ويتوجّه تركيزنا بقوة نحو مواصلة الابتكار الرقمي المستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم».

وأضافت: «تُعدّ المنصة أداة يسهل على الأطراف استخدامها للمحافظة على تحكمهم التام في حل منازعاتهم، مع تمكين الوصول والسرعة والاستقلالية كمزايا أساسية للمنصة. والأهم من ذلك أن المنصة الجديدة تسمح لنا بمتابعة مهمتنا المتمثلة في توسيع نطاق الوساطة كشكل مفضل في حل المنازعات».

وبحسب البيان، سيتوافر خلال الربع الأول من عام 2024، مزيد من المعلومات حول طريقة الوصول إلى منصة «ODR @ADGM».